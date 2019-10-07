Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выполнили практические стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)

7 октября 2019 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год, подразделения ракетных и артиллерийских войск, дислоцированные в прифронтовой зоне, выполнили практические стрельбы из крупнокалиберных реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Также с офицерами соответствующих подразделений в полевых условиях были организованы сборы на тему «Порядок подготовки и проведения тактических учений».
Ракетные подразделения, поразив цели в глубине обороны условного противника, выполнили поставленные задачи.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выполнили практические стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
  • Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выполнили практические стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
  • Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выполнили практические стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
  • Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выполнили практические стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
  • Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выполнили практические стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
  • Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выполнили практические стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
  • Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выполнили практические стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
  • Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выполнили практические стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
  • Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выполнили практические стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
  • Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выполнили практические стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
  • Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выполнили практические стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
  • Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выполнили практические стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
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