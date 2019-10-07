Президент Ильхам Алиев принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО) (версия 2)

7 октября 2019 16:07 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 11:21)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, сообщает Trend.

Приветствуя гостя, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Рад видеть вас снова накануне важного события - очередного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Хорошая возможность обсудить последние штрихи приготовления этого важного события. Мы очень активно готовимся. Уверен, что саммит пройдет на высоком уровне, будут достигнуты новые рубежи в деле сотрудничества наших государств.

За последние годы география нашего сотрудничества расширяется, нам очень приятно, что братские государства подключаются к нашей инициативе. Нынешний саммит будет юбилейным. 10 лет назад в древнем азербайджанском городе Нахчыван мы приняли решение создать Совет сотрудничества. Я помню очень детально все моменты, которые сопутствовали этому важному решению. Вы знаете, что Азербайджан не в первый раз принимает глав братских государств. Поэтому уверен, что и организационная сторона будет на высоком уровне, и содержательная. В преддверии этого важного события мы с вами должны обсудить последние моменты для приготовления, подготовки саммита, с тем, чтобы он прошел успешно и еще больше консолидировал наши страны.

Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев сказал:

- Спасибо, господин Президент, за прием. На самом деле саммит на подходе. Действительно у меня была большая потребность доложиться Вам о том, что сейчас делается, что нам еще надо успеть сделать до саммита. Прежде всего, хотел бы сказать, что Азербайджан занимает особое место в процессе тюркского единства. Именно на азербайджанской земле было подписано Нахчыванское соглашение. Именно в Баку, на азербайджанской земле, Вы принимаете юбилейный саммит. 10 лет функционирования Тюркского совета как бы были периодом становления. Теперь мы завершили благодаря Вашей политической воле, благодаря Вашим важным решениям по формированию тюркского единства период становления, институционального становления. Теперь мы переходим на новый этап – этап уже большей интеграции.

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  • Президент Ильхам Алиев принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО) (версия 2)
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