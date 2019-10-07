Посол России об усилении роли Беларуси, Азербайджана и Узбекистана на геополитической арене

7 октября 2019 16:34 (UTC+04:00)

Беларусь, Азербайджан и Узбекистан могут сыграть важную роль в качестве площадок для налаживания диалога между геополитическими центрами силы - Евросоюзом, Россией и Китаем. Такое мнение высказал чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев на полях форума "Минского диалога", комментируя представленный доклад молодых политиков о будущем безопасности в Европе, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

По мнению авторов доклада, Беларусь, Азербайджан и Узбекистан должны на современном этапе обозначить свою новую роль и стать важными хабами, "способными наладить взаимодействие между Брюсселем, Москвой и Пекином по мере развития евразийской интеграции". "Если эта поддержка будет вписана в общий контекст двусторонних отношений и взаимодействие на площадках международных организаций, это можно только приветствовать", - подчеркнул посол. Вместе с тем, по его мнению, разговор будет более содержательным, если принимать во внимание и позицию США.

Дмитрий Мезенцев отметил также исключительно доброжелательную политику Беларуси и ее хорошее отношение ко всем гостям. "Еще раз подчеркну, что всем дипломатам, приезжающим в страну, работается комфортно", - сказал он.

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