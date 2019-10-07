Азербайджан предлагает очень хорошие перспективны транзитных грузоперевозок из Китая в Европу — депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-китайские отношения носят стратегический характер и обладают очень большим потенциалом экономического сотрудничества, сказал в понедельник Trend депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Азер Бадамов.

По словам депутата, Китай – страна с самой большой экономикой в мире: «Азербайджан одним из первых поддержала инициативу Китая «Один пояс, один путь». Реализация Азербайджаном транспортного коридора Восток-Запад и Транскаспийского транспортного коридора открыли новый этап в двусторонних экономических отношениях. Во время визита Президента Ильхама Алиева в Китай в рамках Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» были проведены широкие обсуждения по расширению будущих экономических связей между двумя странами, достигнуты договоренности о притоке китайских инвестиций в Азербайджан».

Бадамов подчеркнул, что предложенные Азербайджаном возможности по транзитным перевозкам грузов из Китая в Европу очень перспективны и выгодны: «Азербайджан открывает в Китае торговые, винные дома, торговые представительства, осуществляет экспортные миссии. Это позволит поставлять на китайский рынок ненефтяную продукцию, производимую в Азербайджане. Развитие азербайджано-китайских отношений важно и с точки зрения привлечения китайских туристов в Азербайджан. Связи дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Китаем с каждым днем все больше развиваются и укрепляются».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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