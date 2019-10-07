Повреждение армянами "Верхней мечети Гёвхар-ага" под предлогом ремонта - еще одно доказательство их захватнической политики - Мубриз Гурбанлы (версия 3)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 17:56)

БАКУ/Trend/ - Армяне уничтожили на оккупированных территориях Азербайджана сотни историко-религиозных памятников. Таким образом, они хотят стереть с лица земли исторические следы, духовную память азербайджанцев, которые проживали тысячи лет на этих территориях.

Об этом в понедельник сказал Trend председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы. По его словам армянский вандализм также проявляет себя в отношении исторических памятников Азербайджана, находящихся на оккупированных территориях.

"Число историко-религиозных памятников на оккупированных территориях составляет 403, в том числе 67 мечетей, 144 храма, 192 святилища. Эти образцы культуры принадлежат не только народу Азербайджана, но и всему человечеству. С этой точки зрения их охрана имеет международное значение. Это агрессия не только против Азербайджана, Ислама, но и против культуры человечества.

Армяне, не ограничившись демонтированием надписи на "Верхней мечети Гёвхар-ага" на азербайджанском языке и ее заменой на доску со словами "Историко-культурный памятник, Верхняя мечеть, 1883, охраняется государством", изменили внешний вид мечети. Это должно восприниматься как продолжение вандализма, направленного на наследие азербайджанского народа.

Председатель госкомитета отметил, что разрушение и умышленная порча исторических и культурных памятников в результате самоуправства армянских оккупантов, противоречит Гаагской Конвенции "О защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта" от 1954 года, Европейской Конвенции "Об охране археологического наследия" от 1992 года, а также Конвенции ЮНЕСКО "Об охране всемирного культурного и природного наследия" от 1972 года.

"Несмотря на это оккупанты продолжаются вести незаконные археологические раскопки на нашей территории, разрушают исторические памятники, мечети, фальсифицируют наше историческое и культурное наследие. На оккупированных территориях подвергаются агрессии не только памятники ислама, но и памятники периода Кавказской Албании, осуществляются акты фальсификации и присвоения по отношению всех христианских памятников. Мы неоднократно направляли обращения в международные организации по этому вопросу. Требовали, чтобы Армения была привлечена к международной правовой ответственности за свой вандализм, чтобы эти зверства получили международную оценку", - сказал Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что по имеющейся информации, ремонтные работы осуществляет иранская компания Part Saman Cahan Co.

«Армянская сторона даже сообщила, что этот выбор не является случайным. Потому что якобы эта мечеть имеет тесные связи с историей и культурой Ирана. В целом, принадлежащие азербайджанскому народу жемчужины Ислама на оккупированных территориях целенаправленно выдаются за памятники иранского культурного наследия. Например, как известно, азербайджанский национально-архитектурный стиль «Голубой мечети» в Ереване иранизирован, хотя все историко-культурные памятники на оккупированных территориях принадлежат азербайджанскому народу, его культурному наследию. Общеизвестным историческим фактом является то, что «Верхняя мечеть Гёвхар-ага» построена архитектором Кярбалаи Сафихан Султангусейн оглу Гарабаги по поручению дочери Ибрагимхалил хана Гёвхар-аги в 1883-1884 годах. На месте этой мечети еще в период Панахали хана была построена мечеть из камыша и тростника, которая в 1768 году была перестроена Ибрагимхалил ханом из камня. Эта мечеть была без минаретов и выглядела непрезентабельно. Видимо, именно этот вид не устроил Гёвхар-агу и поэтому здесь была построена «Верхняя мечеть», которая и дошла до наших дней. Согласно армянской прессе, «проект восстановления» «Верхней мечети Гёвхар-ага» осуществляется при материальной и моральной поддержке «правительства Арцаха», Армянского фонда возрождения исторического восточного наследия и Ассоциации дружбы Иран-Армения», - сказал Гурбанлы.

Он подчеркнул, что согласно имеющейся информации, руководитель компании Part Saman Cahan Co Саид Нахаванди получил высшее образование по специальности архитектор в Армении и только этот факт говорит о многом.

«Серьезные изменения армянами внутреннего интерьера "Верхней мечети Гёвхар-ага" под предлогом ремонта, нанесение серьезного ущерба художественно-эстетическому облику памятника, высказывания о том, что якобы этот памятник не принадлежит азербайджанскому народу — еще одно доказательство их захватнической политики. Проведение незаконных «ремонтно-восстановительных работ» в мечети, грубо нарушая все нормы и принципы международного гуманитарного права и привлечение к этому какой-то иностранной компании, наряду с посягательством на культуру Азербайджана, также является покушением против исламского мира, мировой культуры. С этой точки зрения, участие в этом процессе какой-то компании соседнего, дружественного Ирана нас крайне печалит. По этому поводу мы неоднократно обращались к руководителям соответствующих госструктур Ирана, а также в посольство этой страны в Азербайджане. Отмечали, что уничтожение памятников и фальсификация истории в результате захватнической политики армян является моральным террором, направленным против всего исламского мира и участие какой-либо мусульманской страны или ее гражданина в этом терроре неприемлемо», - сказал председатель госкомитета.

Он также выразил надежду, что дружественный, братский Иран пресечет попытки проживающих в стране армян навредить азербайджано-иранским отношениям.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.