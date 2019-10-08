В Баку обсуждают вопросы политики, экономики и безопасности между Азербайджаном, Россией и Турцией

8 октября 2019 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Восьмого октября 2019 года в пресс-центре Агентства международной информации «Тренд» в рамках международной конференции на тему - «Азербайджан-Россия-Турция: политический диалог, экономика, безопасность» начались обсуждения насущных вопросов по трем важным направлениям с участием ведущих экспертов, дипломатов, представителей академических, деловых кругов и медиа трех стран, сообщает во вторник Trend.

Создание международной общественной платформы «Азербайджан-Россия-Турция» является результатом конструктивного политического диалога трех стран, открывающего новые возможности для экономического сотрудничества, развития транспортно-энергетических проектов и обеспечения региональной безопасности.

События, происходящие в странах Ближнего Востока, на Южном Кавказе, в Каспийско-Черноморском регионе подталкивают Азербайджан, Россию, Турцию к укреплению трехстороннего сотрудничества.

Конференция в Баку является продолжением экспертных встреч в трехстороннем формате, которые ранее состоялись в Санкт-Петербурге (РФ) и Анкаре (Турция), получивших большой резонанс в медиа и высокую оценку на уровне общественности трех стран.

Ожидается, что на предстоящем в Баку мероприятии ведущие эксперты Азербайджана, России, Турции изложат свое видение перспектив развития сотрудничества в трехстороннем формате, а также предоставят рекомендации для решения существующих проблем.

Отметим, что организаторами конференции выступают Международный экспертный совет Baku Network (Азербайджан), Центр изучения современной Турции (РФ), Институт исследования России (Турция).

Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Место проведения: АМИ «Тренд».

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Приказ об отводе войск США поступил сразу после разговора Трампа и Эрдогана - СМИ
США 08:01
Трамп предупредил Турцию о недопустимости удара по союзникам США в Сирии
США 04:35
Минобороны Турции сообщило о завершении подготовки к новой операции в Сирии
Турция 03:30
Турецкая артиллерия обстреляла позиции SDF в Сирии
Турция 02:40
Глава МИД Турции назвал операцию на северо-востоке Сирии временной мерой
Турция 00:49
Турция нанесла авиаудар по базе отрядов SDF на севере Сирии
Турция 00:19
Лента новостей
Скончался актер Бакинской русской драмы, ветеран Карабахской войны
Социум 10:22
Для развития населенных пунктов на маршруте TANAP поддержаны 1000 проектов - гендиректор
Энергетика 10:20
В повестку парламента Азербайджана включен вопрос о назначении Али Асадова премьер-министром
Политика 10:09
В Азербайджане разрабатываются новые маршруты для тех, кто хочет заниматься альпинизмом
Туризм 10:07
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 09:53
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 09:52
По TANAP в Турцию транспортированы 2,7 млрд кубометров газа
Энергетика 09:50
В Лондоне ожидают завершения переговоров об условиях Brexit на этой неделе
В мире 09:37
Официальный курс маната к мировым валютам на 8 октября
Финансы 09:35