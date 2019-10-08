Трехсторонний формат сотрудничества - Баку-Анкара-Москва основан на прочном фундаменте взаимодействия в регионе

БАКУ /Тренд/ - Трехсторонний формат сотрудничества между Москвой, Баку и Анкарой основан на надежном фундаменте, являющемся базой для дальнейшего взаимодействия и реализации региональных проектов международного значения. Как передает Trend, об этом во вторник сказал директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев, выступая на международной конференции на тему: «Азербайджан-Россия-Турция: политический диалог, экономика, безопасность», проходящей на площадке АМИ Тренд.

Сотрудник РАН отметил, что сегодняшняя конференция является составной частью проекта «Россия-Турция-Азербайджан: формирование нового регионального транспортно-энергетического узла», реализуемого при финансовой поддержке российского Фонда президентских грантов.

"Ранее, в рамках этого проекта в Анкаре состоялась панельная дискуссия, в ходе которой были обозначены основные тенденции, а также проблемы и перспективы развития трехстороннего сотрудничества в сфере транспорта и энергетики. Были рассмотрены различные действующие и строящиеся потенциально возможные проекты и маршруты в регионе. В контексте нашего проекта под регионом мы подразумеваем Каспийско-Черноморский макрорегион с прилегающими зонами Центральной Азии, Ближнего Востока и Балкан. Отклики, которые мы получили от общественных организаций трех стран по итогам мероприятия в Анкаре, позволили нам еще раз убедиться в том, что трехсторонний формат актуален, и заметный интерес к этому формату имеется у всех государств-участников. Очевидно, что характер взаимодействия между тремя странами оказывает определенное влияние на вектор развития как двусторонних контактов, так и на обстановку в регионе в целом", - сказал Гаджиев.

Сотрудник РАН отметил, что с одной стороны данная конференция является естественным продолжением развития трехсторонних межгосударственных отношений, а с другой стороны, выступает в роли общественной платформы для генерации новых идей с целью подготовки фундамента для дальнейшего развития трехсторонних связей.

"Поэтому рассчитываем, что наш проект станет не просто общественной инициативой, а будет представлять пользу и с практической точки зрения. Все три партнера проекта, а именно Центр изучения современной Турции, Экспертный совет Baku Network и Институт российских исследований ведут активную аналитическую деятельность. По итогам проекта будет опубликован сборник, в котором будут отражены основные тезисы и рекомендации участников", - сказал Гаджиев.

Сотрудник РАН также отметил, что итоговое мероприятие трехстороннего общественного проекта в виде международного круглого стола с презентацией сборника состоится в Москве 27 ноября текущего года.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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