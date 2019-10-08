Сиявуш Новрузов: Али Асадов принимал активное участие в установлении экономических связей между Европой и Азербайджаном (версия 2)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 13:15)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в результате проведенных Президентом Ильхамом Алиевым реформ осуществляется гибкая политика. Общенациональный лидер Гейдар Алиев поставив перед всеми программу, доказал на примере своей деятельности и образа жизни, что если кто-то достойно справляется со своими обязанностями, то это ценится.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент), заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Поздравив Али Асадова с выдвижением его кандидатуры на должность вице-премьера, Новрузов отметил, что Али Асадов стал членом партии, далее членом экономического комитета ПЕА, а затем в течение пяти лет — одним из членов партии в парламенте.

«Али Асадов принимал активное участие в установлении экономических связей между Европой и Азербайджаном, приведении нашего законодательства в соответствие с европейскими стандартами. Известны его заслуги в качестве помощника Великого лидера, а также Президента Азербайджана. Али Асадов был руководителем рабочей группы во время проведения водопровода Огуз-Габала-Баку. Наряду с заслугами, проявленными в реализации важных для Азербайджана проектах, в качестве близкого помощника главы государства он сыграл важную роль в проведении реформ в сельскохозяйственной и экономической сферах», - сказал Сиявуш Новрузов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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