Али Асадов: Современный Азербайджан достиг больших успехов за годы независимости (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - Али Асадов, кандидатура которого была утверждена на пост премьер-министра Азербайджана на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), выразил признательность за оказанное ему доверие, добавив, что оправдает его, сообщает во вторник Trend.

Али Асадов выразил глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за это высокое доверие.

Он отметил, что за годы независимости современный Азербайджан прошел трудный и славный путь: «Гениальная личность, великий лидер Гейдар Алиев в начале 1990-х годов спас Азербайджан от кризиса, развивая независимость. Сегодня благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан проходит путь стремительного развития. Достигнутые грандиозные успехи – результат деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева. За этот период ВВП страны вырос в 3,3 раза, объем инвестиций в экономику достиг 270 млрд долларов, уровень бедности снизился до 5%, уровень безработицы - до 4,9%, стратегические валютные резервы страны выросли в 26 раз, достигнув 49 млрд долларов. В то же время численность населения в 2019 году достигла 10 млн человек. Под руководством главы государства реализован ряд таких мегапроектов как "Азери-Чираг-Гюнешли", "Шах Дениз", "Баку-Тбилиси-Джейхан", "Баку-Тбилиси-Эрзурум", "Южный газовый коридор", "Баку-Тбилиси-Карс". Наряду с этим, направление нефтяных доходов в ненефтяной сектор способствует серьезным успехам в развитии этой сферы. Ненефтяная промышленность выросла в 2,4 раза. Азербайджан стал членом космической семьи».

По его словам, сегодня главная проблема страны в том, что родной Карабах находится под оккупацией: «Президент Ильхам Алиев достойно ответил на безответственные, популистские выступления армянского руководства. Карабах — историческая и исконная азербайджанская земля. Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак. Усиление военной мощи для освобождения Карабаха и восстановления территориальной целостности одно из основных приоритетов главы государства».

Премьер-министр напомнил, что за последние годы в стране достигнуты большие успехи по решению социальных проблем, система социальной защиты создана по международным стандартам, повышена социальная помощь и пособия: «Благодаря успешной социальной политике зарплата повышена в 2,4 раза, пенсия – в 3 раза. Руководство страны постоянно держит в центре внимания семьи шехидов, инвалидов войны, лиц, нуждающихся в особой заботе, в том числе, вынужденных переселенцев, пожилых, детей. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева проявляет к ним глубокую заботу и милосердие. Устойчивое и многостороннее развитие Азербайджана зависит от гармоничной и равнценной деятельности всех сфер государства. Выступая сегодня с этой высокой трибуны, перед азербайджанским народом, уважаемыми депутатами, обещаю достойно выполнять все задачи, поставленные Президентом Ильхамом Алиевым»,- сказал в заключение Али Асадов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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