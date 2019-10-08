Муса Гасымов: Скорейшее достижение поставленных целей — основной критерий работы нового премьер-министра (версия 2)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 15:08)

БАКУ/Trend/ - Новый премьер-министр внесет свой вклад в еще более эффективное осуществление социально-экономических реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Муса Гасымлы.

По его словам, проводятся успешные кадровые реформы для повышения качества государственного управления, повышения прозрачности, и это будет продолжаться.

“Назначение Али Асадова на должность премьер-министра входит в полномочия Президента Ильхама Алиева. Президент, с учетом проводимых в стране реформ, выдвинул на этот пост кандидата, способного быстрее достичь поставленных целей. И ранее мы становились очевидцами успеха кадровой политики Президента. Уверен, что энергичность нового премьер-министра будет способствовать его активной работе. Сегодня в стране осуществляются обширные реформы. Эти реформы, еще больше расширившись под его руководством, охватит новые горизонты», - сказал Гасымлы.

Он добавил, что в настоящее время основными критериями во время исполнения обязанностей премьера являются эффективность, скорейшее достижение поставленных целей, умение идти в ногу с реформами.

Отметим, что Новруз Мамедов обратился к Президенту Ильхаму Алиеву в связи с освобождением от должности премьер-министра.

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса принято решение о согласии с назначением на должность премьер-министра помощника Президента Азербайджана по экономическим вопросам – заведующего отделом Али Идаят оглу Асадова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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