Новое назначение в Азербайджане — предупреждение должностным лицам, чтобы они работали эффективно — политолог (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Новое назначение в Азербайджане на пост премьер-министра, сделанное главой государства – это предупреждение должностным лицам и чиновникам, чтобы они работали эффективно, в противном случае их заменят.

Об этом во вторник сказал Trend политолог, доктор философии по политическим наукам Эльшад Мирбашироглу.

По его словам, с начала этого года в стране проводятся социально-экономические и кадровые реформы: «Безусловно, процессы, происходящие в обществе и мире, обуславливают новые социальные, экономические реалии. Соответственно, социально-экономические и кадровые реформы, проводимые Президентом Ильхамом Алиевым, дополняют друг друга. Постоянно осуществляемые в стране реформы социально-экономического характера увеличивает потребность в более оперативных кадрах».

Мирбашироглу отметил, что точное выполнение задач, поставленных Президентом Азербайджана, выступает в качестве важнейшего фактора в обеспечении общего благосостояния: «С этой точки зрения считаю, что Замена Новруза Мамедова Али Асадовым, прежде всего, рассчитана на повышение эффективности проводимых реформ. Естественно, наряду с этим, необходимо отметить, что Новруз Мамедов в свое время верно служил и при великом лидере Гейдара Алиеве, и при главе государства Ильхаме Алиеве. Однако динамичное развитие Азербайджана, интенсивность социально-экономических реформ, осуществляемых главой страны, требует равновеликого темпа работы с правительством».

Политолог добавил, что назначение новых кадров в правительстве страны важно с точки зрения более гибкой, оперативной и эффективной его работы: «Это также говорит о том, что отныне Президент Азербайджана продолжит кадровые перестановки, которые будут происходить в соответствии с поставленными задачами».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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