Премьер-министр Грузии совершит визит в Азербайджан

8 октября 2019 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 9 октября совершит визит в Азербайджан, во вторник сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.

Это будет первый официальный визит Гахарии на посту главы правительства Грузии, говорится в сообщении.

Как отмечается, планируется также визит премьер-министра в Турцию в конце этого месяца.

Кроме того, в ближайшее время Гахария посетит Брюссель, где встретится с руководством Евросоюза, говорится в сообщении.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356

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