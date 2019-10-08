Премьер-министр Грузии совершит визит в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 9 октября совершит визит в Азербайджан, во вторник сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.
Это будет первый официальный визит Гахарии на посту главы правительства Грузии, говорится в сообщении.
Как отмечается, планируется также визит премьер-министра в Турцию в конце этого месяца.
Кроме того, в ближайшее время Гахария посетит Брюссель, где встретится с руководством Евросоюза, говорится в сообщении.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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