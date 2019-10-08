Президент Ильхам Алиев подписал указ о поправке в Положение и в структуре СГБ

8 октября 2019 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о внесении поправки в указ Президента Азербайджана «Об обеспечении деятельности Службы государственной безопасности Азербайджана» № 724 от 13 января 2016 года.

В распоряжении говорится, что утверждается поправка в «Положении о Службе государственной безопасности Азербайджана» и «Структуре Службы государственной безопасности Азербайджана», утвержденных вышеуказанным указом.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев назначил Али Асадова премьер-министром
Политика 16:19
Президент Ильхам Алиев освободил Новруза Мамедова с должности премьер-министра
Политика 16:16
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса «Гобу Парк-2» для вынужденных переселенцев (ФОТО)
Политика 13:03
Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина
Политика 7 октября 11:35
Президент Ильхам Алиев принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО)
Политика 7 октября 11:21
Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Россией носят характер стратегического партнерства и проверены временем
Политика 6 октября 23:51
Лента новостей
Новый премьер Азербайджана добьется выполнения поставленных Президентом задач по проведению реформ – Сиявуш Новрузов
Политика 17:56
Военные прокуратуры Азербайджана и России обсудили развитие сотрудничества (ФОТО)
Политика 17:52
Дональд Трамп напомнил, что Турция является крупным торговым партнером США
В мире 17:46
Резервные активы Грузии сократились
Финансы 17:41
Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17:36
SOFAZ спонсирует обучения азербайджанской молодежи за рубежом
Энергетика 17:36
Всемирно известный кяманчист из Израиля выступит в Баку и Гяндже
Культура 17:31
Unibank поддерживает паралимпийскую сборную Азербайджана на чемпионате мира
Экономика 17:28
МИД Азербайджана исключил трех граждан Южной Кореи из списка нежелательных лиц
Политика 17:25