Али Гасанов: Одно выступление Ильхама Алиева ввергло Армению в смятение (версия 2)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 15:51)

БАКУ/Trend/ - Жесткое, решительное и логичное заявление Президента Ильхама Алиева, на базе международного права, прозвучавшее на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи изменило внутреннюю политическую ситуацию в Армении, еще более обострив противостояние между сторонниками и противниками премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом на своей странице в Facebook во вторник написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, сообщает Trend.

Он напомнил, что Президент Ильхам Алиев рассказав об армяно-азербайджанском Нагорно-карабахском конфликте обратил внимание на результаты оккупации Армении, подчеркнул, что более 25 лет не выполняются принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по урегулировании конфликта.

«Президент Ильхам Алиев подчеркнув, что заявление премьера Армении «Карабах часть Армении и точка» является ложью, ответил: «Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что, Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак».

Основной лейтмотив выступления Президента Ильхама Алиева был связан с Нагорно-карабахским конфликтом и текущей ситуацией вокруг конфликта. Президент Азербайджана подробно рассказал об истории возникновения конфликта и переговорах, которые зашли в тупик.

Агрессивная риторика Пашиняна в последние месяцы, в частности, абсурдные заявления во время выступлений в Карабахе, Ханкенди перед представителями военной хунты и армянской диаспоры различных стран мира, а также перед представителями армянского лобби, на самом деле, являлись логическим продолжением признания захватнической политики Армении, необоснованной эйфорией, которой охвачен официальный Ереван. Руководство Армении, осуществляющее политику, которая превратилась в органичный синтез шовинизма, агрессии и оккупации, настроенный на террор, понимая, что экономика страны находится в пропасти, безработица и миграция достигли уровня национальной катастрофы, именно посредством такой риторики пыталось успокоить армян», - сказал Али Гасанов.

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