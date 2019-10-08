Новый премьер Азербайджана добьется выполнения поставленных Президентом задач по проведению реформ – Сиявуш Новрузов (версия 2)

8 октября 2019 18:11 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Новый премьер-министр Али Асадов добьется выполнения поставленных Президентом задач по проведению реформ как в правительстве, так и Кабмине, а также созданию гибкого механизма.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

Новрузов напомнил, что новоназначенный премьер-министр долгое время работал в экономическом секторе страны: «Он был депутатом Милли Меджлиса, с 1993 года является членом ПЕА, активно участвовал в реализованных экономических проектах. Асадов участвовал в развитии Азербайджана, в том числе, выполнении программ по социально-экономическому развитию регионов. Новый премьер-министр прекрасно знает азербайджанскую экономику, законодательство, экономическую политику, а также требования, поставленные Президентом Азербайджана».

Депутат отметил, что руководство страны проводит различные реформы в социально-экономической сфере, реализует крупные социальные проекты. Строятся новые школы, дома для беженцев и вынужденных переселенцев, инвалидов Карабахской войны, семей шехидов, улучшаются их жилищные условия, проводятся работы по восстановлению аварийных домов, в городе разбиваются новые парки: «Новый премьер-министр принимал активное участие во всех этих делах. Он успешно справляется с этой работой, велика его доля и в реформах, проводимых в сельском хозяйстве и экономическом секторе. Надеюсь, что новый премьер-министр сможет внести еще больший вклад в проводимые реформы».

Отметим, что во вторник Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Новруза Мамедова с должности премьер-министра.

Другим распоряжением главы государства премьер-министром Азербайджана назначен Али Асадов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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