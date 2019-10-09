Назначение нового премьер-министра - пример жесткого предупреждения чиновникам, не справляющимся со своими обязанностями – эксперт

9 октября 2019 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Назначение нового премьер-министра, произведенное Президентом Азербайджана - пример жесткого предупреждения чиновникам, не справляющимся со своими обязанностями.

Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты "Бакы хабар", политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, смена премьер-министра по представлению главы государства - полностью соответствующий Конституции легитимный процесс, и событие, привлекающее внимание с нескольких точек зрения.

Главред газеты отметил, что налицо системное продолжение в соответствии с существующими объективными процессами кадровых изменений, начавшихся сразу после президентских выборов 2018 года. « В частности, структурные, экономические и социальные реформы, проводимые за последние два года в стране на основе концептуальной политики Президента, сопровождаются последовательными изменениями в корпусе крупных и средних кадров государственной элиты. Премьер-министр - высокое должностное лицо, обладающее важными полномочиями, охватывающими социально-экономическую сферу страны, и смену премьер-министра, в первую очередь, необходимо рассматривать как составную часть всесторонних реформ, проводимых Президентом страны", - сказал он.

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