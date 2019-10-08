Политолог: Каждый чиновник должен извлечь выводы и работать адекватно реформам, идущим в стране (версия 2)

8 октября 2019 18:41 (UTC+04:00)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 17:18)

БАКУ/Trend/ - Новое назначение на должность премьер-министра является предостережением чиновникам.

Об этом сказал во вторник Trend политолог Арзу Нагиев. По его мнению, каждый чиновник, сделав выводы из этого предостережения, должен содействовать осуществляемым в стране реформам, работать адекватно.

Политолог считает, что назначение Али Асадова на должность премьер-министра является очень успешным выбором. На самом деле, не было бы правильно допускать какую-либо случайность в смене главы правительства.

«Потому что Президент Ильхам Алиев отдает большее предпочтение осуществлению реформ в социально-экономических сферах. А Новруз Мамедов запомнился как профессионал, в основном, в гуманитарной сфере. Именно поэтому смена премьер-министра стала актуальной. Но это не значит, что Новруз Мамедов не был лояльным азербайджанскому государству и государственности. Новруз Мамедов 16 лет проработал в команде Президента. Он человек с положительными качествами и независимо от того, где он работал, осуществлял государственную политику Азербайджана, запомнился адекватными шагами. Но уже наступил такой период, что для проведения реформ в экономической сфере, необходимо, чтобы на посту премьер-министра был более перспективный человек, профессионал знающий эту сферу. С этой точки зрения необходимо положительно оценивать новое назначение», - сказал Нагиев.

Он подчеркнул, что реформы в государственном управлении должны и будут продолжены.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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