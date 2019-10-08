Али Гасанов: Одно выступление Ильхама Алиева ввергло Армению в смятение (версия 4)

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БАКУ/Trend/ - Жесткое, решительное и логичное заявление Президента Ильхама Алиева, на базе международного права, прозвучавшее на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи изменило внутреннюю политическую ситуацию в Армении, еще более обострив противостояние между сторонниками и противниками премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом на своей странице в Facebook во вторник написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, сообщает Trend.

Он напомнил, что Президент Ильхам Алиев рассказав об армяно-азербайджанском Нагорно-карабахском конфликте обратил внимание на результаты оккупации Армении, подчеркнул, что более 25 лет не выполняются принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по урегулировании конфликта.

«Президент Ильхам Алиев подчеркнув, что заявление премьера Армении «Карабах часть Армении и точка» является ложью, ответил: «Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что, Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак».

Основной лейтмотив выступления Президента Ильхама Алиева был связан с Нагорно-карабахским конфликтом и текущей ситуацией вокруг конфликта. Президент Азербайджана подробно рассказал об истории возникновения конфликта и переговорах, которые зашли в тупик.

Агрессивная риторика Пашиняна в последние месяцы, в частности, абсурдные заявления во время выступлений в Карабахе, Ханкенди перед представителями военной хунты и армянской диаспоры различных стран мира, а также перед представителями армянского лобби, на самом деле, являлись логическим продолжением признания захватнической политики Армении, необоснованной эйфорией, которой охвачен официальный Ереван. Руководство Армении, осуществляющее политику, которая превратилась в органичный синтез шовинизма, агрессии и оккупации, настроенный на террор, понимая, что экономика страны находится в пропасти, безработица и миграция достигли уровня национальной катастрофы, именно посредством такой риторики пыталось успокоить армян», - сказал Али Гасанов.

Он подчеркнул, что повторение Пашиняном слов Леонида Азгалдяна одного из основоположников и командиров террористического сепаратистского отряда в Нагорном Карабахе, убитого в бою в 1992 году неслучайно. Помощник Президента отметил, что превращением слов террориста в лозунг Пашинян доказал, что официальный Ереван осуществляет политику оккупации, террора и агрессивного национализма. Даже самые ярые и радикальные политики, как и прежние президенты Армении не решались цитировать террориста, понимая, что такое необдуманное, абсурдное и истеричное заявление фактически является отказом от переговоров по урегулирования Нагорно-карабахского конфликта, признанием оккупации.

«Поэтому высказывание «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак» с международной трибуны такой влиятельной организации как клуб «Валдай», в сессии которой принимали участие более тысячи делегатов из 74 стран, представляющих научное сообщество мира, главы государств и правительств, руководители известных центров исследования и анализа, стало своевременным и уместным выступлением.

Если Пашинян во время выступления перед представителями режима военной хунты и армянского лобби избрал жесткую риторику, и тем самым разоблачил захватническую политику Армении, то Ильхам Алиев выступил с авторитетной международной трибуны. Разница между подходом, мировоззрением, дипломатическим искусством, конструктивностью и деструктивностью заключается в этом», - отметил Али Гасанов.

Он подчеркнул, что армянские аналитики и эксперты были вынуждены признать, что весомое, логичное заявление Президента Азербайджана стало для Пашиняна уроком политики, геополитики, истории и дипломатии. После выступления Ильхама Алиева неуклонно растет число комментариев, постов, записей, в которых резко критикуется Пашинян, называемый в армянской прессе «человеком-селфи» и считающийся очень слабым как премьер и крайне примитивным как политик.

«Резкий рост числа обвинений в том, что Ереван проиграл Баку на новом этапе дипломатической войны ввергло администрацию Пашиняна в смятение. Ситуация стала настолько напряженной, что было сделано нападение на офис газеты в Ереване, которая опубликовала такое утверждение, нападавшие угрожали работникам редакции. Информация, обнародованная в армянской прессе о том, что нападавшие были сторонниками Пашиняна, управлялись функционерами движения «Мой шаг», которым руководит премьер-министр, в пух и прах разбило имидж Пашиняна, как «премьера из народа» и оказанное ему вначале доверие. Последние события в Армении также наглядно показали нетерпимость Пашиняна к свободе слова и мысли, к критике в любой форме ее проявления, показали его человеком с нацистским мировоззрением, которые относится к политическим оппонентам, как к врагам.

Некомпетентность Пашиняна на посту премьер-министра, комические поступки во время встреч с руководителями различных государств и стран, нескончаемые «селфи» снимки на международных мероприятиях, такие проблемы как пребывание экономики и финансового сектора страны в глубоком кризисе, рост уровня безработицы и бедности могут стать причиной нового социального взрыва в Армении.

Как сообщает армянская пресса, Никол Пашинян хочет избавиться от неудач и проигрышей и с этой целью проводит закрытые собрания. Согласно информации, собрав депутатов от политического движения «Мой шаг», которым он руководит, Пашинян искал выход из сложившейся общественно-политической ситуации в стране, а точнее обсудил проблемы, с которыми столкнулся, провел консультации в связи с тем, какой позиции ему придерживаться в урегулировании мирным путем Нагорно-карабахского конфликта после заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Клубе «Валдай».

Теперь стало известно одно: Пашинян, который в свое время был представлен как демократический спаситель, не сможет решить проблемы Армении, общественно-политические и экономические институты которой подвержены тяжелому кризису, которая осталась вне транснациональных, региональных проектов по причине захватнической политики и агрессивной риторики, финансовые, военные, гуманитарные, социальные и технические ресурсы которой уже иссякают. Потому что он сам в настоящее время является одним из самых больших проблем Армении», - подытожил Али Гасанов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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