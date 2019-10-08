Главное управление полиции Баку распространило информацию в связи с пикетом (версия 2)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 18:47)

БАКУ/Trend/ - Организация, называющая себя Национальный совет демократических сил, и партия Народный фронт Азербайджана обратились в Исполнительную власть города Баку для проведения пикета с участием 50 человек, передает во вторникTrend со ссылкой на Главное управление полиции Баку.

Согласно информации, обращение было рассмотрено, участники собрания были проинформированы о том, что разрешено проведение мероприятия восьмого октября с 15:00 до 16:00 на территории между административными зданиями ИВ города Баку и Государственного экономического университета.

"Накануне пикета организаторы были приглашены в Главное управлении полиции Баку, проинформированы о требованиях соответствующих законодательных актов, предупреждены о мирном, законном проведении мероприятия, согласно требованиям, которые были указаны в письменном предупреждении.

Однако, они грубо нарушив требования части пять статьи девять и части три статьи 12 закона «О свободе собраний» собрались в месте проведения пикета восьмого октября раньше установленного времени, призвали граждан присоединиться к несанкционированной акции под предлогом поддержки пикета, попытались привлечь к собранию более 50 человек и выйдя за пределы установленной территории, провести незаконное уличное шествие.

В результате движение транспорта на этой территории было парализовано, образовались препятствия для свободного передвижения пешеходов, были допущены грубость и другие противозаконные деяния в отношении прохожих.

Попытка уличной демонстрации, сопровождаемая нарушением общественного правопорядка, и противозаконные деяния участников акции были пресечены.

17 человек, в нарушение законодательства, собравшиеся до разрешенного времени пикета, были предупреждены, в отношении четырех был составлен административный протокол. Также, в суд будут направлены административные материалы в отношении пяти человек, которые не подчинившись законному требованию полиции, попытались провести уличную демонстрацию. Поведению еще одного человека, который находился в нетрезвом виде и у которого было обнаружено при себе холодное оружие, будет дана правовая оценка», - сообщается в информации.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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