Президент Ильхам Алиев: Джоджуг Марджанлы является олицетворением непоколебимого духа азербайджанского народа

БАКУ/Trend/ - Основной задачей после освобождения территорий, которые сегодня находятся под оккупацией, является закладка на них зданий, сел и городов. И мы сделаем это, также, как сегодня заложен прекрасный городок в поселке Шыхарх, который в свое время находился на оккупированной административной территории Автономной Нагорный-Карабахской области.

Как передает во вторник Trend, об этом сегодня, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на открытии жилого комплекса "Гобу Парк-2", возведенного для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе Баку.

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