Президент Ильхам Алиев: Джоджуг Марджанлы является олицетворением несгибаемого духа, воли азербайджанского народа (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Основной вопрос заключается в возведении новых зданий, сел, городов после освобождения земель, которые сегодня пока еще находятся под оккупацией. Мы сделаем и это, так же, как возвели прекрасный городок в находившимся в свое время под оккупацией поселке Шихарх, расположенном на административной территории Нагорно-Карабахской автономной области.

Как передает во вторник Trend, об этом сегодня, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на открытии жилого комплекса "Гобу Парк-2", возведенного для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе Баку.

"Там тоже обустроились более 1000 семей. На землях, освобожденных в результате апрельских боев, возведен новый поселок – Джоджуг Марджанлы, являющийся сегодня олицетворением несгибаемого духа, воли азербайджанского народа. Обеспеченные жильем наши соотечественники, многие из которых долгие годы жили в городке для переселенцев в Билясуваре, охотно возвратились на родные земли. Сегодня жизнь там кипит, возделываются земли, проводится работа по благоустройству, создаются рабочие места.

Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Наша территориальная целостность признается всем миром, и мы последовательно проводим свою политику в этом направлении. Ни о каком компромиссе, связанном с нашей территориальной целостностью, не может быть и речи. Это не является и не будет темой переговоров. Мы должны стать и становимся еще сильнее. Наша экономическая мощь растет, в то же время несгибаемая воля наших граждан, решимость наших соотечественников, изгнанных из родных очагов, приближают день освобождения наших земель", - сказал Президент Азербайджана.

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