Президент Ильхам Алиев: В нашем обществе не должно быть неравенства, расслоения, бедности (версия 2)

9 октября 2019 01:08 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - В нашем обществе не должно быть неравенства, расслоения, бедности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на открытии жилого комплекса "Гобу Парк-2", возведенного для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе Баку.

Президент Азербайджана отметил, что это замечательное место жительства создал частный сектор.

"Это тоже новшество, ведь до сегодняшнего дня более 100 городков мы построили по линии Государственного нефтяного фонда. Я призвал крупные компании в Азербайджане к социальной ответственности. Сказал, что состоятельные предприниматели должны протянуть руку тем, кто живет в тяжелых условиях, и рад, что частные структуры положительно отреагировали на мой призыв. Жилые комплексы "Гобу-1", "Гобу-2" и строящийся сегодня "Гобу-3" на 100 процентов возведены за счет частного сектора. Пользуясь случаем, хочу сказать всем азербайджанским компаниям, - тем, у которых есть большие возможности, и тем, которые не имеют особо больших возможностей, - что они должны проявлять солидарность, нести социальную ответственность. В нашем обществе не должно быть неравенства, расслоения, бедности. Посмотрите, какие прекрасные результаты сегодня дает борьба с бедностью. Это отмечают все ведущие международные финансовые структуры. Бедность в Азербайджане находится на уровне 5 процентов, но и этого не должно быть. Однако мы знаем, что в некоторых развитых странах уровень бедности составляет 10-15 процентов. То есть, это – цифра, озвученная, как говорится, просто для сравнения.

Поэтому частный сектор должен быть более ответственным. Государство столько помогает, предоставляет кредиты, создает условия, реализует инфраструктурные проекты. Поэтому частный сектор должен включиться в эту работу и обратиться в Государственный комитет по беженцам: хочу предоставить беженцам одну, пять, сто квартир. Так должно быть. Уверен, что после этих моих слов обращений в Государственный комитет по беженцам станет больше. Еще раз поздравляю вас", - сказал глава государства.

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