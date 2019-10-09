Президент Ильхам Алиев: Я говорю правду в связи с Нагорным Карабахом с таких трибун, чтобы слышал весь мир (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В обществе существует единый подход в отношении нагорно-карабахского конфликта. Со всех трибун я с аргументами, на основе исторических фактов, реалий, международного права отстаиваю наше правое дело, возражать против этих аргументов невозможно, так как я говорю правду, причем с таких трибун, чтобы слышал весь мир.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на открытии жилого комплекса "Гобу Парк-2", возведенного для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе Баку.

"Премьер-министр Армении говорил эти абсурдные слова перед несколькими людьми, собравшимися в Ханкенди. Я бы мог ответить ему на другом международном мероприятии. Но аудитория того мероприятия составляла бы, допустим, 1000, 2000 человек. Но я сказал это в таком месте, чтобы услышали все, – в прямом эфире, в России, на панельном заседании престижного клуба "Валдай", и это услышал весь мир. То есть, должен вам сказать, что если дела строятся выдержанно, с умом, то и удары бывают точными. Был нанесен такой удар, от которого они вряд ли оправятся, потому что контраргумента нет, а ложь ни к чему не приведет. Раньше, когда не было информации о конфликте, конечно, они распространяли всю ложь. В каждой стране у них были диаспорские организации, а у нас ничего не было. Поэтому они приводили искаженные факты, связанные с конфликтом, и зачастую добивались того, что им верили. Сегодня мы живем в век информации, интернета. Есть правда, и я довел ее. Каждый знает, что и равнинный, и нагорный Карабах – исконная азербайджанская земля, признанная международным правом азербайджанская земля, что Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак. Вот и все", - сказал Президент Азербайджана.

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