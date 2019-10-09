Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли приглашение семьи шехидов на свадьбу (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Во вторник в Гарадагском районе Баку состоялось открытие жилого комплекса "Гобу Парк-2", возведенного для вынужденных переселенцев. В открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в квартирах в жилом комплексе "Гобу Парк-2". Было отмечено, что в комплексе имеются 1300 одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир. Все квартиры оснащены необходимым инвентарем.

Затем глава государства и Первая леди побывали в квартире вынужденной переселенки из Ходжалинского района, вдовы шехида Фариды Джаббаровой. Было отмечено, что четырехкомнатная квартира полностью оснащена мебелью.

Далее Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились и побеседовали с членами семьи Фариды Джаббаровой.

Во время беседы Фарида Джаббарова отметила, что единовременная помощь Президента Ильхама Алиева семьям шехидов в размере 11 тысяч манатов, стала поддержкой многим холостым детям шехидов.

Фарида Джаббарова: Иншаллах, в скором времени я хочу сыграть свадьбу Ниджату. Желаю, чтобы Вы присутствовали на свадьбе Ниджата и дали свое благословение.

Президент Ильхам Алиев: Заранее поздравляю. Желаю счастья.

Первая леди Мехрибан Алиева: Вы уже знаете, когда она состоится?

Президент Ильхам Алиев: Дата известна?

Фарида Джаббарова: Да, мы сообщим.

Президент Ильхам Алиев: Сообщите Мехрибан ханым, с удовольствием приедем.

Первая леди Мехрибан Алиев: С радостью приеду и поучаствую.

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