Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли приглашение семьи шехидов на свадьбу (версия 2)

9 октября 2019 01:23 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 00:12)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Гарадагском районе Баку состоялось открытие жилого комплекса "Гобу Парк-2", возведенного для вынужденных переселенцев. В открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в квартирах в жилом комплексе "Гобу Парк-2". Было отмечено, что в комплексе имеются 1300 одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир. Все квартиры оснащены необходимым инвентарем.

Затем глава государства и Первая леди побывали в квартире вынужденной переселенки из Ходжалинского района, вдовы шехида Фариды Джаббаровой. Было отмечено, что четырехкомнатная квартира полностью оснащена мебелью.

Далее Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились и побеседовали с членами семьи Фариды Джаббаровой.

Во время беседы Фарида Джаббарова отметила, что единовременная помощь Президента Ильхама Алиева семьям шехидов в размере 11 тысяч манатов, стала поддержкой многим холостым детям шехидов.

Фарида Джаббарова: Иншаллах, в скором времени я хочу сыграть свадьбу Ниджату. Желаю, чтобы Вы присутствовали на свадьбе Ниджата и дали свое благословение.

Президент Ильхам Алиев: Заранее поздравляю. Желаю счастья.

Первая леди Мехрибан Алиева: Вы уже знаете, когда она состоится?

Президент Ильхам Алиев: Дата известна?

Фарида Джаббарова: Да, мы сообщим.

Президент Ильхам Алиев: Сообщите Мехрибан ханым, с удовольствием приедем.

Первая леди Мехрибан Алиев: С радостью приеду и поучаствую.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли приглашение семьи шехидов на свадьбу
Политика 00:12
Президент Ильхам Алиев: Я говорю правду в связи с Нагорным Карабахом с таких трибун, чтобы слышал весь мир
Политика 8 октября 21:31
Президент Ильхам Алиев: В нашем обществе не должно быть неравенства, расслоения, бедности
Политика 8 октября 21:21
Президент Ильхам Алиев: Джоджуг Марджанлы является олицетворением несгибаемого духа, воли азербайджанского народа
Политика 8 октября 21:20
Президент Ильхам Алиев: Ежегодно в Азербайджане будут обеспечиваться домами, как минимум, 6 тысяч семей переселенцев
Политика 8 октября 21:00
Президент Ильхам Алиев подписал указ о поправке в Положение и в структуре СГБ
Политика 8 октября 17:03
Лента новостей
Парламент Эквадора приостановил работу на фоне массовых протестов
Другие страны 01:36
Президент Португалии попросил лидера Соцпартии сформировать правительство
Европа 01:07
В Пентагоне рассказали, почему США вывели военных с севера Сирии
США 00:40
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли приглашение семьи шехидов на свадьбу
Политика 00:12
В Азербайджане повышены зарплаты главных тренеров национальных сборных команд по олимпийским видам спорта
Общество 8 октября 23:53
Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи
Европа 8 октября 23:40
Состоялась встреча президентов АФФА и ФИФА (ФОТО)
Общество 8 октября 23:28
Игрока сборной Азербайджана не пустили во Францию
Общество 8 октября 23:16
Председатель Европарламента заявил об отсутствии прогресса на переговорах по Brexit
Европа 8 октября 22:51