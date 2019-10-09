Фарид Шафиев: Реализация значимых транспортных проектов еще больше усилила интерес китайского правительства к Азербайджану (версия 2)

9 октября 2019 09:54 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:18)

БАКУ /Trend/ - Реализация значимых транспортных проектов еще больше усилила интерес китайского правительства к Азербайджану, сказал в среду Trend председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Шафиев отметил, что после того, как Китай в 2013 году предложил инициативу «Один пояс, один путь», масштаб его экономических и политических связей стал расширяться.

По его словам, возрос интерес Китая и к странам Южного Кавказа: «Лидирующая позиция Азербайджана в регионе, стабильная экономическая и политическая ситуация в стране привлекли внимание Китая, потому что это является важным фактором в реализации инициативы «Один пояс, один путь». Также усилили привлекательность страны для Китая дружественные отношения Азербайджана со всеми сильными государствами региона и успешное проведение сбалансированной политики».

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Фарид Шафиев: Реализация значимых транспортных проектов еще больше усилила интерес китайского правительства к Азербайджану
Политика 09:18
Фарид Шафиев: Тюркский совет должен демонстрировать единую позицию по вопросу разрушения азербайджанских памятников
Политика 3 октября 15:25
Руководство Армении своими безответственными заявлениями ведет свой народ к еще большим трагедиям — Фарид Шафиев
Точка зрения 28 августа 18:27
Состоялся семинар посвященный вопросам внешней политики Азербайджана (ФОТО)
Политика 17 июля 09:22
Президент Ильхам Алиев назначил председателя правления Центра анализа международных отношений
Политика 19 февраля 14:49
Азербайджан и Чехия подпишут в 2017 году меморандум о взаимопонимании в энергосфере
Энергетика 15 января 2017 08:31
Лента новостей
Швейцарская компания объявила в Туркменистане тендер
Тендеры 10:40
Айгюн Кязымова и Филипп Киркоров презентовали совместный клип (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 10:39
Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделил 538 тыс. манатов на инвестпроекты
Бизнес 10:39
На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
Происшествия 10:35
Саудовская Аравия рапортует о полном восстановлении добычи нефти
В мире 10:27
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 10:26
На Каспии произошло второе землетрясение за день
Происшествия 10:24
Ведется подготовка к визиту президента Узбекистана в Азербайджан
Бизнес 10:23
В «Азеркосмос» новое назначение
ИКТ 10:07