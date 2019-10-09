Фарид Шафиев: Реализация значимых транспортных проектов еще больше усилила интерес китайского правительства к Азербайджану (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Реализация значимых транспортных проектов еще больше усилила интерес китайского правительства к Азербайджану, сказал в среду Trend председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Шафиев отметил, что после того, как Китай в 2013 году предложил инициативу «Один пояс, один путь», масштаб его экономических и политических связей стал расширяться.

По его словам, возрос интерес Китая и к странам Южного Кавказа: «Лидирующая позиция Азербайджана в регионе, стабильная экономическая и политическая ситуация в стране привлекли внимание Китая, потому что это является важным фактором в реализации инициативы «Один пояс, один путь». Также усилили привлекательность страны для Китая дружественные отношения Азербайджана со всеми сильными государствами региона и успешное проведение сбалансированной политики».

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