Пярвин Керимзаде: Историческое выступление Президента Ильхама Алиева в Сочи несет отголоски победы

9 октября 2019 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Участие Президента Ильхама Алиева в XVI ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, глубокое, содержательное выступление на пленарной сессии этого заседания, озвученные заявления стали очередным дальновидным шагом в направлении укрепления международного авторитета страны.

Об этом в среду сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Пярвин Керимзаде.

По ее словам, выступление Президента Ильхама Алиева в одном из признанных "мозговых центров" мира, продемонстрированная им решительная позиция во имя национальных интересов, стали точкой кульминации обсуждений.

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