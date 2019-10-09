Фарид Шафиев: Реализация значимых транспортных проектов еще больше усилила интерес китайского правительства к Азербайджану (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Реализация значимых транспортных проектов еще больше усилила интерес китайского правительства к Азербайджану, сказал в среду Trendпредседатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Шафиев отметил, что после того, как Китай в 2013 году предложил инициативу «Один пояс, один путь», масштаб его экономических и политических связей стал расширяться.

По его словам, возрос интерес Китая и к странам Южного Кавказа: «Лидирующая позиция Азербайджана в регионе, стабильная экономическая и политическая ситуация в стране привлекли внимание Китая, потому что это является важным фактором в реализации инициативы «Один пояс, один путь». Также усилили привлекательность страны для Китая дружественные отношения Азербайджана со всеми сильными государствами региона и успешное проведение сбалансированной политики».

Шафиев напомнил, что этап стремительного развития азербайджано-китайских связей начался после официального визита Президента Ильхама Алиева в Китай в 2015 году: «В рамках этого визита между двумя странами был подписан меморандум о взаимопонимании в связи с созданием «Экономического пояса Шелкового пути», сформировавший базу для укрепления стратегической и экономической позиции Азербайджана в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и ее скорой реализации. Азербайджан также стал в 2015 году одним из учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, созданного по инициативе Китая. Этот банк - первая созданная китайской стороной мультисферная финансовая организация для осуществления инфраструктурных проектов в Азии. Вложение Азербайджаном крупных инвестиций в транспортную инфраструктуру в последующие годы и реализация ряда значимых транспортных проектов еще больше усилили интерес китайского правительства к Азербайджану, так как эти проекты создали более короткие и дешевые альтернативные маршруты для грузоперевозок в направлениях Восток-Запад, Запад-Восток в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Одним из важных проектов, реализованных азербайджанской стороной, стала железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, открытие которой состоялось в 2017 году. В 2018 году состоялось открытие Бакинского международного торгового порта в Аляте. Эти два проекта составляют основу ветки маршрута «Один пояс, один путь», проходящей через Южный Кавказ. Открытие нового порта позволяет осуществлять за короткий срок перевалку с судов грузов, транспортируемых с восточного направления, и их доставку посредством железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в Грузию, Турцию, Европу и обратно".

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