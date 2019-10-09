Посол США встретился с азербайджанскими военнослужащими, участвовавшими в учениях "Saber Junction - 19" (ФОТО)

9 октября 2019 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация, возглавляемая чрезвычайным и полномочным послом США в Азербайджане Эрлом Литценбергером, встретилась с военнослужащими азербайджанской армии, участвовавшими в многонациональных бригадных тактических учениях “Saber Junction-19”, прошедших в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Выступая на встрече, посол Литценбергер напомнил, что основа сотрудничества между Азербайджаном и НАТО была заложена в 1994 году, отметив, что за этот период военнослужащие азербайджанской армии приняли участие во многих учениях и курсах.

Дипломат также подчеркнул, что проводимые учения играют большую роль в усовершенствовании знаний и навыков военнослужащих. Посол США пожелал военнослужащим, участвовавшим в учениях, успехов в дальнейшей службе.

Затем полковник Сиявуш Мустафаев, говоря о значимости многонациональных бригадных тактических учений “Saber Junction-19”, отметил, что подобные учения являются важными в сфере проведения обмена опытом между странами-партнерами, обеспечения их оперативной совместимости и повышения уровня боевой готовности.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Посол США встретился с азербайджанскими военнослужащими, участвовавшими в учениях "Saber Junction - 19" (ФОТО)
  • Посол США встретился с азербайджанскими военнослужащими, участвовавшими в учениях "Saber Junction - 19" (ФОТО)
  • Посол США встретился с азербайджанскими военнослужащими, участвовавшими в учениях "Saber Junction - 19" (ФОТО)
  • Посол США встретился с азербайджанскими военнослужащими, участвовавшими в учениях "Saber Junction - 19" (ФОТО)
  • Посол США встретился с азербайджанскими военнослужащими, участвовавшими в учениях "Saber Junction - 19" (ФОТО)
  • Посол США встретился с азербайджанскими военнослужащими, участвовавшими в учениях "Saber Junction - 19" (ФОТО)
  • Посол США встретился с азербайджанскими военнослужащими, участвовавшими в учениях "Saber Junction - 19" (ФОТО)
  • Посол США встретился с азербайджанскими военнослужащими, участвовавшими в учениях "Saber Junction - 19" (ФОТО)
  • Посол США встретился с азербайджанскими военнослужащими, участвовавшими в учениях "Saber Junction - 19" (ФОТО)
  • Посол США встретился с азербайджанскими военнослужащими, участвовавшими в учениях "Saber Junction - 19" (ФОТО)
  • Посол США встретился с азербайджанскими военнослужащими, участвовавшими в учениях "Saber Junction - 19" (ФОТО)
  • Посол США встретился с азербайджанскими военнослужащими, участвовавшими в учениях "Saber Junction - 19" (ФОТО)
Новости по теме
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 23 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:45
Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
США 08:47
В США отключат подачу электроэнергии 800 тыс. потребителей для избежания пожаров
США 07:21
Помпео призвал руководство Ирака проявить максимальную сдержанность к протестующим
США 06:54
Пелоси назвала отказ Белого дома сотрудничать по импичменту предательством демократии
США 06:35
Прокуратура Нью-Йорка может допросить бывшего юриста Трампа
США 05:17
Лента новостей
Туристические компании представляют Азербайджан на выставке Pakistan Travel Mart
Туризм 13:48
PASHA Bank подписал соглашение о государственно-частном партнерстве
ИКТ 13:31
Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Грузии (ФОТО)
Политика 13:11
Казахстан поднял позиции в рейтинге Индекса глобальной конкурентоспособности
Бизнес 13:10
Великобритания будет использовать опыт азербайджанcкой таможни при Brexit
Бизнес 13:04
В южной провинции Турции будет построен метрополитен
Турция 13:04
338 человек получили гражданство Азербайджана
Политика 12:59
Увеличился товарооборот между Турцией и Беларусью
Турция 12:57
Великобритания заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в таможенном деле
Бизнес 12:55