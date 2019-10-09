Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Завтра годовщина со дня рождения одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке в ХХ веке – ученого-востоковеда, педагога, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой, сообщает в среду Trend.

Коллектив Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) сегодня посетил могилу видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой во второй Аллее почетного захоронения, и, с глубоким уважением почтив ее память, возложил венки и цветы к ее могиле.

Директор Института востоковедения, депутат Милли Меджлиса (парламента), доктор филологических наук, профессор Гёвхар Бахшалиева отметила, что дата 10 октября - очень важный день для коллектива института: «Это 80-летний Аиды Имангулиевой. Очень жаль, что мы отмечаем этот день без нее. Аида Имангулиева – ученый, оставивший большой, неизгладимый след в востоковедении и в целом в гуманитарной науке».

Бахшалиева добавила, что Аида Имангулиева, являясь автором трех солидных монографий, более 100 научных и научно-популярных статей, посвятившая свою научную деятельность исследованию арабской литературы, привнесла новое дыхание в востоковедческую науку не только в СССР, но и в мировое востоковедение.

Подчеркнув, что труды Аиды Имангулиевой являются своего рода ее второй духовной жизнью, директор института отметила, что Аида Имангулиева впервые системно изучила взаимосвязь и взаимовлияние арабской и западной литературы.

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