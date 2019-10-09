Назначение нового премьер-министра — пример жесткого предупреждения чиновникам, не справляющимся со своими обязанностями – эксперт (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Назначение нового премьер-министра, произведенное Президентом Азербайджана — пример жесткого предупреждения чиновникам, не справляющимся со своими обязанностями, достойный подражания.

Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты "Бакы хабар", политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, смена премьер-министра по представлению главы государства - полностью соответствующий Конституции легитимный процесс, и событие, привлекающее внимание с нескольких точек зрения.

Главред газеты отметил, что налицо системное продолжение в соответствии с существующими объективными процессами кадровых изменений, начавшихся сразу после президентских выборов 2018 года. « В частности, структурные, экономические и социальные реформы, проводимые за последние два года в стране на основе концептуальной политики Президента, сопровождаются последовательными изменениями в корпусе крупных и средних кадров государственной элиты. Премьер-министр - высокое должностное лицо, обладающее важными полномочиями, охватывающими социально-экономическую сферу страны, и смену премьер-министра, в первую очередь, необходимо рассматривать как составную часть всесторонних реформ, проводимых Президентом страны", - сказал он.

Гулиев считает, что необходимо открыто признать, что кадровые перестановки главы государства, независимо от ранга, в основном, обусловлены тем, насколько достойно выполняются поставленные задачи:

"Ясно, что кадры, неспособные следовать принципу внесения максимальной отдачи, не только не оправдывают доверие Президента, но и топчутся на месте, запаздывая в исполнении данных им полномочий в экономической, социальной, культурной, инвестиционной, экспортной, бизнес-среде и др. областях, демонстрируя признаки отставания».

Главный редактор подчеркнул, что решение Президента о смене премьер-министра носит объективный характер, нацелено на ускорение и качественного улучшения нового процесса реформ.

Эксперт считает, что активизация и повышение веса Кабмина, как института, в процессе непрерывно проводимых реформ, являются одной из серьезных задач нынешних преобразований: «Последнее решение Президента о назначении приветствуется как пример жесткого предупреждения тем, кто не может справиться со своими обязанностями, в частности, чиновникам. И в этом контексте продолжение кадровых перемен очевидно является объективным процессом. В то же время, доверие, оказанное Али Асадову, говорит о том, что в кадровой политике Президента Ильхама Алиева за основу берется профессионализм, последовательность, преданность государственности. Нет сомнений, что это назначение окажет исключительное влияние на общую активность по повышению коэффициента работы и деятельности в корпусе чиновников. Назначение нового премьер-министра открывает важную перспективу и для формирования Кабмина. Вне всякого сомнения, что концепция Президента приведения кадровых перемен в полное соответствие с требованиями и темпами процесса реформ положительно оценивается и будет оцениваться всеми».

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