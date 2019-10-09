Али Ахмедов: Необходимо создать движение «Карабах – это Азербайджан!» (версия 2)

9 октября 2019 13:31 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:51)

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов предложил создать движение «Карабах – это Азербайджан!».

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает в среду Trend.

Али Ахмедов отметил, что месседж Президента Ильхама Алиева «Карабах – это Азербайджан!», озвученный в международном дискуссионном клубе «Валдай", коренным образом изменило повестку.

По словам Ахмедова, патриотизм достиг высочайшего уровня последних лет: «Вера народа в решимость и способность справедливо урегулировать конфликт под руководством Верховного главнокомандующего, безоговорочное возвращение земель возросло в разы. Призыв Президента «Карабах – это Азербайджан!» - становится статусом национальной идеи нашего времени. Воочию видно, как сотни тысяч граждан, поддержав этот призыв, консолидируются вокруг него. Не сомневаюсь, что скоро число людей в этих рядах достигнет миллионов. Обеспечение территориальной целостности Азербайджана, освобождение земель от оккупации — одна из главных ценностей, объединяющих граждан страны.

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