Али Ахмедов: Необходимо создать движение «Карабах – это Азербайджан!» (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов предложил создать движение «Карабах – это Азербайджан!».

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает в среду Trend.

Али Ахмедов отметил, что месседж Президента Ильхама Алиева «Карабах – это Азербайджан!», озвученный в международном дискуссионном клубе «Валдай", коренным образом изменило повестку.

По словам Ахмедова, патриотизм достиг высочайшего уровня последних лет: «Вера народа в решимость и способность справедливо урегулировать конфликт под руководством Верховного главнокомандующего, безоговорочное возвращение земель возросло в разы. Призыв Президента «Карабах – это Азербайджан!» - становится статусом национальной идеи нашего времени. Воочию видно, как сотни тысяч граждан, поддержав этот призыв, консолидируются вокруг него. Не сомневаюсь, что скоро число людей в этих рядах достигнет миллионов. Обеспечение территориальной целостности Азербайджана, освобождение земель от оккупации — одна из главных ценностей, объединяющих граждан страны. Национальное единство и гражданская солидарность в значительной степени сформировались на этой основе. Заявив на международном собрании «Валдай» «Карабах – это Азербайджан!», Президент Ильхам Алиев возвысил национальный статус означенной ценности. Его мы твердо можем характеризовать как национальную идею. Наверное, это будет самым верным шагом и оценкой. Особо следует отметить, что месседж «Карабах – это Азербайджан!», если можно так выразиться, адресован международной аудитории, мировой общественности и организациям. Ни сам известный конфликт, ни неустраненные пока его последствия, ни процесс урегулирования не меняет, не может изменить и не изменит принадлежность Карабаха. Именно в этом суть месседжа Президента, которую он донес до мира. Ни у кого не вызывает сомнения то, что за выступлением главы государства перед многими главами государств, многочисленными международными политическими экспертами, стоит мощная сила. Прежде всего, эта сила – воля народа, боеспособность азербайджанских вооруженных сил, решимость, во что бы то ни стало освободить земли от оккупации. Эта сила также исходит из веры в международное право, в его справедливую сущность. Как видно из прессы, месседж Президента Ильхама Алиева на должном уровне дошел до всех нужных адресов. Его, в первую очередь, услышали в Армении, и видимо, сделали необходимые выводы».

Зампред ПЕА подчеркнул, что призыв «Карабах – это Азербайджан!» возвысил национальный дух и волю.

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