Али Ахмедов: Необходимо создать движение «Карабах – это Азербайджан!» (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - Вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов предложил создать движение «Карабах – это Азербайджан!».

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает в среду Trend.

Али Ахмедов отметил, что месседж Президента Ильхама Алиева «Карабах – это Азербайджан!», озвученный в международном дискуссионном клубе «Валдай", коренным образом изменило повестку.

По словам Ахмедова, патриотизм достиг высочайшего уровня последних лет: «Вера народа в решимость и способность справедливо урегулировать конфликт под руководством Верховного главнокомандующего, безоговорочное возвращение земель возросло в разы. Призыв Президента «Карабах – это Азербайджан!» - становится статусом национальной идеи нашего времени. Воочию видно, как сотни тысяч граждан, поддержав этот призыв, консолидируются вокруг него. Не сомневаюсь, что скоро число людей в этих рядах достигнет миллионов. Обеспечение территориальной целостности Азербайджана, освобождение земель от оккупации — одна из главных ценностей, объединяющих граждан страны. Национальное единство и гражданская солидарность в значительной степени сформировались на этой основе. Заявив на международном собрании «Валдай» «Карабах – это Азербайджан!», Президент Ильхам Алиев возвысил национальный статус означенной ценности. Его мы твердо можем характеризовать как национальную идею. Наверное, это будет самым верным шагом и оценкой. Особо следует отметить, что месседж «Карабах – это Азербайджан!», если можно так выразиться, адресован международной аудитории, мировой общественности и организациям. Ни сам известный конфликт, ни неустраненные пока его последствия, ни процесс урегулирования не меняет, не может изменить и не изменит принадлежность Карабаха. Именно в этом суть месседжа Президента, которую он донес до мира. Ни у кого не вызывает сомнения то, что за выступлением главы государства перед многими главами государств, многочисленными международными политическими экспертами, стоит мощная сила. Прежде всего, эта сила – воля народа, боеспособность азербайджанских вооруженных сил, решимость, во что бы то ни стало освободить земли от оккупации. Эта сила также исходит из веры в международное право, в его справедливую сущность. Как видно из прессы, месседж Президента Ильхама Алиева на должном уровне дошел до всех нужных адресов. Его, в первую очередь, услышали в Армении, и видимо, сделали необходимые выводы».

Зампред ПЕА подчеркнул, что лозунг «Карабах – это Азербайджан!» возвысил национальный дух и волю: «Несомненно, его объединяющий характер и сила будут продолжительн, будет представлять общенациональную суть. На наших глазах создается новое движение – движение «Карабах – это Азербайджан!» В этом движении место каждого азербайджанца, каждого патриота. Убежден, что движение охватит весь азербайджанский народ. Везде – в селах, городах, организациях, от мала до велика все будут говорить - «Карабах – это Азербайджан!». Народ с новой силой, еще решительнее покажет свое единство, солидарность. Это будет достойным ответом тем, кто попытается нарушить это единство. В эти дни более наглядно видно, как далеки от народа и его идей те, кто, выйдя на улицы, делает неуместные призывы, в попытке совершить провокацию, нарушить стабильность и создать хаос. Словно они не граждане этой страны и не сыны этой нации. Откровенно говоря, такая картина вызывает чувства сожаления и стыда. Успокаивает то, что тех, кто отделился от народа, и в то же время являются носителями разрушительных интересов, немного. Призываю каждого азербайджанца стать активным участником движения «Карабах – это Азербайджан!» Давайте создадим сильное движение «Карабах – это Азербайджан!», покажем врагу волю, решимость азербайджанского народа. Пусть международное сообщество, в первую очередь, ООН, Минская группа ОБСЕ, посредники, являющиеся ее сопредседателями, убедятся в том, что за Президентом Ильхамом Алиевым, демонстрирующим мудрость, терпение, и в то же время решительную и непоколебимую позицию в переговорном процессе, стоят воля народа и наше движение».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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