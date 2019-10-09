Али Гасанов: Как могут быть ответственны за народ и государство «лидеры», не способные управлять пикетом максимум в 50 человек? (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Али Керимли не находит достаточно сторонников, чтобы повести их на площадь, выделенную Исполнительной властью Баку в массиве Локбатан, не может организовать и нормально провести пикет из 50 человек, нацеленный на сокрытие «синдрома истощения», который достиг патологического уровня.

Об этом на своей странице в Facebook в среду написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, сообщает Trend.

По его словам, у каждого гражданина, увидевшего попытки локальных групп создать противостояние вокруг территории, где был назначен пикет, проявить неуважение к проходящим мимо людям, к законным требованиям полиции, нетерпимость к думающим иначе людям, недопустимые действия после пикета, далекие от этики лозунги и другие подобные действия, возникает естественный вопрос: как могут быть ответственны за народ и государство «лидеры», не умеющие управлять собственной партией и пикетом, в котором должны были участвовать максимум 50 человек?

Он напомнил, что, право на свободное собрание граждан Азербайджана регулируется ст. 49 Конституции и другими законодательными актами: «По Конституции, каждый, как другие вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги, демонстрации, уличные шествия, пикеты, заблаговременно предупредив соответствующие государственные органы, и при условии, что не будет нарушаться общественный порядок. Взгляд азербайджанской власти на право свободного собрания опирается на философию «воля общества не должна идти лишь от государственных структур к народу, а больше исходить от народа к государственным структурам». В этом смысле власть никогда не мешала свободному собранию граждан, открыто выражать свои мысли и мнения, всегда создавала условия выражать коллективные идеи людей, как в Баку, так и в регионах. Но следует учесть и то, что ни в одной стране не существует практики проведения отдельными организациями акции в любое время и в любом месте, пользуясь правом граждан на собрание. Потому, что во всех странах мира органы власти, наряду с созданием условий использования права на протест, несут ответственность за соблюдение законности, обеспечение безопасности акций и общественного правопорядка, права на отдых граждан, за то, чтобы нормально работал транспорт и др. вопросы.

Поэтому, в Азербайджане, как и в других странах, несмотря на свободу политической деятельности организаций, на то, что праву свободного собрания людей придается особое значение, согласно международным стандартам, существуют определенные условия по процедуре организации акций, запреты, а в случае нарушения закона — правовые санкции. Все это — обычная реальность, правда, которую знает и должен знать каждый, кто занимается политикой. Но, к сожалению, более 25 лет многие радикальные оппозиционные круги Азербайджана, среди которых и руководимая Али Керимли ПНФА, не хотят понять эту простую реальность, и пытаются использовать акции протеста не как гражданские акции, выражающие общие интересы общества, а как инструмент столкновений и хаоса. В годы независимости мы неоднократно становились свидетелями того, как стереотипы, сформированные с участием этих людей в 1990-х годах, болезнь считать приемлемым любое средство для достижения цели, неуважение к воле и позиции широких народных масс, попытки нанести ущерб государственной собственности и др. особенности стали характерными элементами психологии таких лиц, руководящих радикальной и деструктивной оппозицией, и проявляются уже неосознанно. Но самое удручающее то, что и выросшее общественно сознание не смогло вылечить, изменить и обуздать разрушительные инстинкты этих радикалов.

Сегодня мир, и в том числе Азербайджан стремительно меняются. В различных странах оппозиционные силы посредством политического маркетинга и инновационных технологий увеличивают число своих сторонников, усиливают электоральную поддержку, обращаясь к социальным сегментам вне своей традиционной оппозиционной базы, приводят их в движение, усиливая тем самым конкурентоспособность своих организаций.

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