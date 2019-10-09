Президент Ильхам Алиев принял председателя Совета кантонов Швейцарии (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с председателем Совета кантонов Швейцарии Жаном-Рене Фурнье, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Приветствуя членов делегации, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать. Искренне приветствую вас в Азербайджане. Уверен, что ваш визит станет важным шагом для дальнейшего развития швейцарско-азербайджанских связей.

Как вы знаете, наши связи успешно развиваются, охватывают многие сферы. В первую очередь, хотел бы отметить политические связи. В течение последних 10 лет президенты Швейцарии и Азербайджана ежегодно встречаются и проводят обмен мнениями о двустороннем сотрудничестве. Конечно, здесь особую роль играет Давосский всемирный экономический форум, так как эти встречи происходят в рамках Форума, и нынешний год не был исключением. Помню встречу с Президентом Швейцарии в январе этого года. Были широко обсуждены различные аспекты наших двусторонних связей, которым был придан новый импульс. В то же время должен отметить, что также были организованы государственные визиты. Я находился с государственным визитом в Швейцарии и президенты Швейцарии совершали государственные визиты в Азербайджан.

Рад, что наши связи не ограничиваются лишь политическим диалогом, также есть хорошие результаты в сфере экономики и инвестирования. Швейцарская компания Holcim вложила в Азербайджан инвестиции, исчисляющиеся сотнями миллионов долларов. Азербайджанские компании также вкладывают инвестиции в вашу страну, и этот процесс носит взаимный характер.

Наше сотрудничество в рамках международных финансовых институтов также представляет особое значение.

Конечно, межпарламентские связи также занимают важное место в общем контексте наших отношений, и уверен, что в рамках вашего визита будут предприняты очередные шаги для развития этих связей.

Еще раз приветствую вас и говорю «Добро пожаловать!».

Председатель Совета кантонов Швейцарии Жан-Рене Фурнье сказал:

- Большое спасибо, господин Президент. Прежде всего, мы признательны Вашей стране за то, что тепло принимает нас и нашу делегацию. Конечно, мы испытываем чувство гордости оттого, что сегодня с утра Вы принимаете нас. Также считаем, что это хорошая возможность для углубления нашего сотрудничества.

Конечно же, другая часть цели моего визита заключается в дальнейшем совершенствовании и укреплении наших связей с парламентом Азербайджана.

На самом деле мы считаем, что это также является признаком еще большего сближения двух народов. Потому, что знаем, что в настоящее время Азербайджан посредством своей Государственной нефтяной компании активно участвует в повседневной жизни швейцарцев.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в результате агрессии Армении против Азербайджана более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев, сказал, что наше государство осуществляет последовательные меры по решению социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев.

Председатель Совета кантонов Швейцарской Конфедерации Жан-Рене Фурнье выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и подчеркнул, что стал свидетелем развитой инфраструктуры в нашей стране.

На встрече были затронуты вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией в различных сферах, в том числе в рамках международных организаций, международных финансовых институтов, отмечена важность проведения обмена опытом по различным областям государственного управления.

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