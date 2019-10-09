Пярвин Керимзаде: Историческое выступление Президента Ильхама Алиева в Сочи несет отголоски победы версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:07)

БАКУ/Trend/ - Участие Президента Ильхама Алиева в XVI ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, глубокое, содержательное выступление на пленарной сессии этого заседания, озвученные заявления стали очередным дальновидным шагом в направлении укрепления международного авторитета страны.

Об этом в среду сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Пярвин Керимзаде.

По ее словам, выступление Президента Ильхама Алиева в одном из признанных "мозговых центров" мира, продемонстрированная им решительная позиция во имя национальных интересов, стали точкой кульминации обсуждений.

"А самое главное, каждый гражданин Азербайджана испытал чувство гордости от жесткого и увесистого ответа Президента Ильхама Алиева на заявления руководства Армении по поводу исконной азербайджанской земли - Нагорного Карабаха за пределами страны – на важном мероприятии, где участвовали президент России Владимир Путин, Король Иордании Абдалла II, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Филиппин Родриго Роа Дутерте. Глава государства довел до сведения участников мероприятия реалии связанные с Нагорным Карабахом. Ответ Президента Ильхама Алиева, адресованный авантюрному правительству Армении, «Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что, Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак» стал своевременным и весомым месседжем. Сказав, что «Совет безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил из оккупированных территорий, что более 25 лет, как эти резолюции не выполняются» Президент Ильхам Алиев акцентировал внимание на том, что резолюции Совбеза ООН, являющегося высшим международным органом, остались на бумаге. Глава государства также подчеркнул, что решение конфликта заключается в восстановлении признанной всем миром территориальной целостности Азербайджана, возвращении беженцев и вынужденных переселенцев на свои земли, в том числе в Нагорный Карабах», - сказала Керимзаде.

Она также отметила, что пресловутое заявление премьера Армении, который стал жертвой своей захватнической политики, в рамках клуба «Валдай» также вызвало недоумение российской стороны.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что такие заявления не помогают урегулированию политического процесса. Анализируя итоги очередного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» известный российский политолог, гендиректор некоммерческого партнерства «Институт политических исследований» Сергей Марков, высоко оценив четкое и ясное изложение позиции, благодаря своему богатому опыту и дипломатическому таланту Президентом Ильхамом Алиевым, отметил, что это выступление стало одним из сильнейших заявлений на заседании клуба. Выступление Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», его заявление «Карабах – это Азербайджан», стало очередным успешным ходом в направлении доведения до мировой общественности реалий Азербайджана, говорит о том, что в скором времени наш трехцветный флаг будет развеваться в каждом уголке родного Карабаха, так же как на высоте Лелетепе», - подытожила Пярвин Керимзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.