Али Гасанов: Как могут быть ответственны за народ и государство «лидеры», не умеющие управлять пикетом максимум в 50 человек? (версия 5)

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БАКУ /Trend/ - Али Керимли не находит достаточно сторонников, чтобы повести их на площадь, выделенную Исполнительной властью Баку в массиве Локбатан, не может организовать и нормально провести пикет из 50 человек, нацеленный на сокрытие «синдрома истощения», который достиг патологического уровня.

Об этом на своей странице в Facebook в среду написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, сообщает Trend.

По его словам, у каждого гражданина, увидевшего попытки локальных групп создать противостояние вокруг территории, где был назначен пикет, проявить неуважение к проходящим мимо людям, к законным требованиям полиции, нетерпимость к думающим иначе людям, недопустимые действия после пикета, далекие от этики лозунги и другие подобные действия, возникает естественный вопрос: как могут быть ответственны за народ и государство «лидеры», не умеющие управлять собственной партией и пикетом, в котором должны были участвовать максимум 50 человек?

Он напомнил, что, право на свободное собрание граждан Азербайджана регулируется ст. 49 Конституции и другими законодательными актами: «По Конституции, каждый, как другие вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги, демонстрации, уличные шествия, пикеты, заблаговременно предупредив соответствующие государственные органы, и при условии, что не будет нарушаться общественный порядок. Взгляд азербайджанской власти на право свободного собрания опирается на философию «воля общества не должна идти лишь от государственных структур к народу, а больше исходить от народа к государственным структурам». В этом смысле власть никогда не мешала свободному собранию граждан, открыто выражать свои мысли и мнения, всегда создавала условия выражать коллективные идеи людей, как в Баку, так и в регионах. Но следует учесть и то, что ни в одной стране не существует практики проведения отдельными организациями акции в любое время и в любом месте, пользуясь правом граждан на собрание. Потому, что во всех странах мира органы власти, наряду с созданием условий использования права на протест, несут ответственность за соблюдение законности, обеспечение безопасности акций и общественного правопорядка, права на отдых граждан, за то, чтобы нормально работал транспорт и др. вопросы.

Поэтому, в Азербайджане, как и в других странах, несмотря на свободу политической деятельности организаций, на то, что праву свободного собрания людей придается особое значение, согласно международным стандартам, существуют определенные условия по процедуре организации акций, запреты, а в случае нарушения закона — правовые санкции. Все это — обычная реальность, правда, которую знает и должен знать каждый, кто занимается политикой. Но, к сожалению, более 25 лет многие радикальные оппозиционные круги Азербайджана, среди которых и руководимая Али Керимли ПНФА, не хотят понять эту простую реальность, и пытаются использовать акции протеста не как гражданские акции, выражающие общие интересы общества, а как инструмент столкновений и хаоса. В годы независимости мы неоднократно становились свидетелями того, как стереотипы, сформированные с участием этих людей в 1990-х годах, болезнь считать приемлемым любое средство для достижения цели, неуважение к воле и позиции широких народных масс, попытки нанести ущерб государственной собственности и др. особенности стали характерными элементами психологии таких лиц, руководящих радикальной и деструктивной оппозицией, и проявляются уже неосознанно. Но самое удручающее то, что и выросшее общественно сознание не смогло вылечить, изменить и обуздать разрушительные инстинкты этих радикалов.

Сегодня мир, и в том числе Азербайджан стремительно меняются. В различных странах оппозиционные силы посредством политического маркетинга и инновационных технологий увеличивают число своих сторонников, усиливают электоральную поддержку, обращаясь к социальным сегментам вне своей традиционной оппозиционной базы, приводят их в движение, усиливая тем самым конкурентоспособность своих организаций.

Однако оппозиционные круги, о которых мы говорим, абсолютно не способны адекватно реагировать на меняющиеся реалии в мире и Азербайджане, обогатить политическую палитру своей конструктивной деятельностью. Безусловно, народ видит, анализирует, сравнивает их действия, и еще раз делает вывод, что идеальным представителем его интересов, знаменосцем в социальных процессах являются не лица, действующие в этих политических лагерях, и именно Президент Ильхам Алиев и его власть. Именно поэтому мудрый азербайджанский народ не верит в то, что когда-нибудь лагерь радикальной оппозиции изменится, вновь будет сформирован в соответствии с требованиями современного времени, остается безразличным к «блоггерским революциям» в соцсетях персоналий отдельных политических групп, получающих удовольствие от того, что называют себя «лидерами» и даже не думает предоставлять им правительственный мандат. Вот в этом «талант политика» Али Керимли, который почти 20 лет, будучи председателем ПНФА, не сумел сохранить в своем окружении поверивших в него партийных функционеров и активистов, не «одарившего» партию чем-либо, кроме, как грызня, раскол и упадок. Именно результатом этого «таланта» является то, что он не находит достаточно сторонников, чтобы повести их на площадь, отведенную Исполнительной властью Баку в массиве Локбатан, не может организовать и нормально провести пикет из 50 человек, нацеленный на сокрытие «синдрома истощения», который достиг патологического уровня. Народ прекрасно знает и то, что они «скрежещут зубами» на азербайджанскую власть на деньги зарубежных антиазербайджанских центров. Но реальность состоит в том, что эти «скрежещущие зубы» разъеден кариесом, и нуждаются в стоматологическом обследовании и лечении. Эту инициативу должно выдвигать новое поколение, и, наверное, выдвинет. Власть и оппозицию во все времена и во всех странах формирует народ. Так что в Азербайджане ощущается большая необходимость в переформировании оппозиции, являющейся значимой частью политической системы, ее обновлению, согласно требованиям дня, превращении ее в институт отражающий чаяния народа. Превращение каждой политической партии, представляющей страну и народ в эффективный институт, который сможет регулировать наше дальнейшее национальное самоопределение, в «мозговой» центр, умеющий давать рациональные предложения по решению общенациональных вопросов, в совершенный институт управления, полное обновление оппозиционного лагеря, выявление современной, патриотичной, одаренной молодежи, продолжает оставаться одним из актуальных вопросов общественной жизни».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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