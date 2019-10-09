Собрание "Национального совета" в Баку под предлогом пикета — особо спланированная провокация — председатель партии (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Собрание "Национального совета" в Баку под предлогом пикета было особо спланированной провокацией.

Об этом в среду сказал Trend председатель партии Народный фронт целостного Азербайджана (ПНФЦА) Ниямеддин Ордуханлы. По его словам, председатель ПНФА Али Керимли и организация "Национальный совет" под предлогом пикета с участием 50 человек попытались посеять в столице хаос.

"То что они сделали не было согласованным пикетом. Это нельзя назвать пикетом. Это была конкретная провокация, подготовленная Али Керимли. Они целенаправленно организовали это, чтобы провести провокацию, противостояние в центре города. Али Керимли и его окружение не верило, что Исполнительная власть Баку позволит им провести пикет в центре города. Они думали, что обратившись в ИВ получат отрицательный ответ и пользуясь этим предлогом выступать с лозунгами против власти. ИВ на основании их обращения, разрешила провести пикет с участием 50 человек. После этого они решились на провокацию. Люди Али Керимли вместо пикета с участием 50 человек, собравшись группами по 10, 15 человек на разных улицах, попытались совершить противозаконные действия, привлечь внимание людей, нарушая их спокойствие и самое главное, спровоцировать сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность. Несмотря на то, что они нарушили закон, пытались нанести вред объектам, правоохранительные органы продемонстрировали хладнокровие и не повелись на эту провокацию. В результате, очередная попытка провокации потерпела фиаско», - сказал Ордуханлы.

Он отметил, что Али Керимли и «Национальный совет» рассчитывали, что последует реакция на эту провокацию и начнутся беспорядки.

«Естественно, Али Керимли делает это обдуманно, по заказу. При внешней поддержке они, осуществляют такие провокации, затем выдают их перед заказчиками в "доказательства" напряженности в Азербайджане. Однако их надеждам и в этот раз не суждено было сбыться. У Али Керимли есть трое детей, все трое живут заграницей, один даже уклоняется от военной службы, является дезертиром. Али Керимли, дети которого живут за границей, вовлекает чужих детей в провокации», - сказал председатель партии.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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