Фарид Шафиев: Реализация значимых транспортных проектов еще больше усилила интерес китайского правительства к Азербайджану версия 4)

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БАКУ /Trend/ - Реализация значимых транспортных проектов еще больше усилила интерес китайского правительства к Азербайджану, сказал в среду Trend председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Шафиев отметил, что после того, как Китай в 2013 году предложил инициативу «Один пояс, один путь», масштаб его экономических и политических связей стал расширяться.

По его словам, возрос интерес Китая и к странам Южного Кавказа: «Лидирующая позиция Азербайджана в регионе, стабильная экономическая и политическая ситуация в стране привлекли внимание Китая, потому что это является важным фактором в реализации инициативы «Один пояс, один путь». Также усилили привлекательность страны для Китая дружественные отношения Азербайджана со всеми сильными государствами региона и успешное проведение сбалансированной политики».

Шафиев напомнил, что этап стремительного развития азербайджано-китайских связей начался после официального визита Президента Ильхама Алиева в Китай в 2015 году: «В рамках этого визита между двумя странами был подписан меморандум о взаимопонимании в связи с созданием «Экономического пояса Шелкового пути», сформировавший базу для укрепления стратегической и экономической позиции Азербайджана в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и ее скорой реализации. Азербайджан также стал в 2015 году одним из учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, созданного по инициативе Китая. Этот банк - первая созданная китайской стороной мультисферная финансовая организация для осуществления инфраструктурных проектов в Азии. Вложение Азербайджаном крупных инвестиций в транспортную инфраструктуру в последующие годы и реализация ряда значимых транспортных проектов еще больше усилили интерес китайского правительства к Азербайджану, так как эти проекты создали более короткие и дешевые альтернативные маршруты для грузоперевозок в направлениях Восток-Запад, Запад-Восток в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Одним из важных проектов, реализованных азербайджанской стороной, стала железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, открытие которой состоялось в 2017 году. В 2018 году состоялось открытие Бакинского международного торгового порта в Аляте. Эти два проекта составляют основу ветки маршрута «Один пояс, один путь», проходящей через Южный Кавказ. Открытие нового порта позволяет осуществлять за короткий срок перевалку с судов грузов, транспортируемых с восточного направления, и их доставку посредством железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в Грузию, Турцию, Европу и обратно. Развитие китайско-азербайджанских отношений, начавшееся после 2015 года, проявило себя и в динамике товарооборота. Так, за этот период товарооборот между двумя странами вырос более, чем в два раза, и в 2018 году уже достиг 1,3 млрд. долларов США. Если в 2015 году Китай был девятым самым крупным торговым партнером Азербайджана, то в 2018 году он стал его четвертым крупнейшим торговым партнером. Участие Азербайджана и подписанные договора на втором форуме «Один пояс, один путь», проведенном в апреле этого года, заложили основу нового этапа в развитии китайско-азербайджанских отношений. В рамках форума между Азербайджаном и Китаем было подписано 10 договоров общей стоимостью в 821 миллион долларов США. Согласно стратегии развития ненефтяного сектора Азербайджана, инвестиции на основании договоров будут направлены в ненефтяной сектор. Это больше объема инвестиций, вложенных китайской стороной в экономику Азербайджана до 2015 года.

К проектам, которые будут реализованы по этим договорам, относится и строительство шинного завода в Сумгайытском химико-промышленном парке. В строительство завода китайская компания CNEEC вложит 300 миллионов долларов инвестиций. На предприятии планируется открыть 800 рабочих мест. Также по этим договорам в Кюрдамире на территории в 300 гектаров будет построен тепличный комплекс, в Губинском, Хачмазском и Гейчайском районах — промышленные парки, а также реализованы такие проекты, как экспорт в Китай азербайджанских вин и открытие Торгового дома Азербайджана в Китае. Кроме того, для организации эффективного транзита 25 тысяч контейнеров по территории Азербайджана, которые будут отправлены по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, в рамках инициативы Азербайджанского цифрового хаба будет создан Азиатско-Европейский телекоммуникационный коридор».

Председатель правления Центра добавил, что договора, подписанные между Азербайджаном и Китаем, и растущий товарооборот показывают стремительное развитие двусторонних отношений, которые построены на принципах дружбы и взаимной выгоды: «Азербайджан предоставляет Китаю широкие возможности в качестве транзитной страны для эффективной реализации инициативы «Один пояс, один путь», и в свою очередь Китай, наряду с вложением крупных инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана, открывает свои рынки Азербайджану для экспорта продукции из этой области. Поэтому, по мере роста экономического потенциала инициативы «Один пояс, один путь», достижения Азербайджаном еще больших успехов в сфере ненефтяного сектора, развитие азербайджано-китайских отношений будет ускоряться, обретая более широкие масштабы».

(Автор: Текст: Кямаля Сеидовап. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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