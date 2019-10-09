В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - При организационной поддержке Института востоковедения имени академика Зии Буниятова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) сегодня состоялась научная конференция посвященная 80-летнему юбилею видного ученого-востоковеда, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой.

Как сообщает в среду Trend, в мероприятии НАНА приняли участие заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, действительные и член-корреспонденты НАНА, руководители институтов и организаций.

Академический секретарь Отделения общественных наук НАНА, академик Наргиз Ахундова, выступив на конференции, рассказала о жизненном пути большого ученого, ее многосторонней научной деятельности. Академик сообщила, что Аида Имангулиева внесла значительный вклад в мировую науку востоковедения и прожила жизнь, которая является примером для азербайджанской женщины.

Ахундова отметила, что круг интересов Имангулиевой был широким и многосторонним. Наряду с этим, основным объектом ее исследований была арабская эмигрантская литература.

Академик добавила, Аида Имангулиева исследовала все тонкости литературно-художественного стиля представителей эмигрантской литературы.

Директор Института востоковедения Говхар Бахшалиева отметила, что востоковедение в Азербайджане имеет древние и глубокие корни, такие видные азербайджанские мыслители и ученые, как Бахманяр, Хатиб Табризи, Шихабаддин Сюхраварди, Махмуд Шабустари, Низами Гянджеви, Мухаммед ибн Хиндушах Нахчывани, Абаскули ага Бакиханов, Мирза Фатали Ахундов, Мирза Казым бек и другие своими ценными произведениями внесли бесценный вклад в развитие истории, литературы и философии народов Востока. Эти блестящие ученые, каждое произведение которых было новым словом, новой находкой в науке, своими фундаментальными исследованиями определили своеобразный облик востоковедения Азербайджана, обеспечили признание существования особой «Азербайджанской школы» в советском востоковедении. Видный ученый-востоковед, первая женщина-доктор наук по филологии в Азербайджане профессор Аида Имангулиева была одним из авторитетных ученых, имевшая заслуги в развитии этой школы, которые в то же время достойно представляли ее в бывшем Союзе и мировом масштабе.

“Благодаря глубоким теоретическим знаниям, аналитическому мышлению, широкой эрудиции, начитанности, знанию нескольких восточных и западных языков, исследования и произведения Аиды Имангулиевой за короткий срок принесли ей широкую известность не только в бывшем Советском Союзе, но и во многих зарубежных странах. Она шаг за шагом прошла тернистый путь науки, благодаря своему трудолюбию и таланту, интеллекту, способностям со ступени младшего научного сотрудника до старшего научного сотрудника, заведующего отделом, заместителя директора по научной работе, и наконец заняла должность директора Института востоковедения Национальной академии наук Азербайджана. Профессор Аида Имангулиева неоднократно достойно представляла науку востоковедения Азербайджана далеко за пределами республики», - сказала Бахшалиева.

Она также отметила, что Аида Имангулиева в своей научно-организационной деятельности всегда держала в центре внимание подготовку квалифицированных кадров-арабистов.

«Неслучайно в период руководства отделом «Арабская филология», под ее непосредственным руководством, защищено свыше десяти кандидатских диссертаций. Она продолжительное время занималась и педагогической деятельностью, читала лекции по дисциплине арабская филология в Азербайджанском государственном университете», - подчеркнула директор института.

Бахшалиева сообщила, что сфера исследований Аиды Имангулиевой, имя которой упоминается среди самых прославленных востоковедов, отмечается как арабская филология, или вернее, арабская эмигрантская литература. Но вопросы, которые она исследовала выходят за рамки востоковедения и филологической науки. Художественное, романтическое воспевание проблематики Востока и Запада проходит в творчестве Аиды Имангулиевой, как независимая философская проблема. Научными и философскими аргументами доказывается неразрывность единства мышления Востока и Запада.

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