В Баку прошла научная конференция в связи с 80-летним юбилеем видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - При организационной поддержке Института востоковедения имени академика Зии Буниятова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) сегодня состоялась научная конференция посвященная 80-летнему юбилею видного ученого-востоковеда, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой.

Как сообщает в среду Trend, в мероприятии НАНА приняли участие заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, действительные и член-корреспонденты НАНА, руководители институтов и организаций.

Академический секретарь Отделения общественных наук НАНА, академик Наргиз Ахундова, выступив на конференции, рассказала о жизненном пути большого ученого, ее многосторонней научной деятельности. Академик сообщила, что Аида Имангулиева внесла значительный вклад в мировую науку востоковедения и прожила жизнь, которая является примером для азербайджанской женщины.

Ахундова отметила, что круг интересов Имангулиевой был широким и многосторонним. Наряду с этим, основным объектом ее исследований была арабская эмигрантская литература.

Академик добавила, Аида Имангулиева исследовала все тонкости литературно-художественного стиля представителей эмигрантской литературы.

Директор Института востоковедения Говхар Бахшалиева отметила, что востоковедение в Азербайджане имеет древние и глубокие корни, такие видные азербайджанские мыслители и ученые, как Бахманяр, Хатиб Табризи, Шихабаддин Сюхраварди, Махмуд Шабустари, Низами Гянджеви, Мухаммед ибн Хиндушах Нахчывани, Абаскули ага Бакиханов, Мирза Фатали Ахундов, Мирза Казым бек и другие своими ценными произведениями внесли бесценный вклад в развитие истории, литературы и философии народов Востока. Эти блестящие ученые, каждое произведение которых было новым словом, новой находкой в науке, своими фундаментальными исследованиями определили своеобразный облик востоковедения Азербайджана, обеспечили признание существования особой «Азербайджанской школы» в советском востоковедении. Видный ученый-востоковед, первая женщина-доктор наук по филологии в Азербайджане профессор Аида Имангулиева была одним из авторитетных ученых, имевшая заслуги в развитии этой школы, которые в то же время достойно представляли ее в бывшем Союзе и мировом масштабе.

“Благодаря глубоким теоретическим знаниям, аналитическому мышлению, широкой эрудиции, начитанности, знанию нескольких восточных и западных языков, исследования и произведения Аиды Имангулиевой за короткий срок принесли ей широкую известность не только в бывшем Советском Союзе, но и во многих зарубежных странах. Она шаг за шагом прошла тернистый путь науки, благодаря своему трудолюбию и таланту, интеллекту, способностям со ступени младшего научного сотрудника до старшего научного сотрудника, заведующего отделом, заместителя директора по научной работе, и наконец заняла должность директора Института востоковедения Национальной академии наук Азербайджана. Профессор Аида Имангулиева неоднократно достойно представляла науку востоковедения Азербайджана далеко за пределами республики», - сказала Бахшалиева.

Она также отметила, что Аида Имангулиева в своей научно-организационной деятельности всегда держала в центре внимание подготовку квалифицированных кадров-арабистов.

«Неслучайно в период руководства отделом «Арабская филология», под ее непосредственным руководством, защищено свыше десяти кандидатских диссертаций. Она продолжительное время занималась и педагогической деятельностью, читала лекции по дисциплине арабская филология в Азербайджанском государственном университете», - подчеркнула директор института.

Бахшалиева сообщила, что сфера исследований Аиды Имангулиевой, имя которой упоминается среди самых прославленных востоковедов, отмечается как арабская филология, или вернее, арабская эмигрантская литература. Но вопросы, которые она исследовала выходят за рамки востоковедения и филологической науки. Художественное, романтическое воспевание проблематики Востока и Запада проходит в творчестве Аиды Имангулиевой, как независимая философская проблема. Научными и философскими аргументами доказывается неразрывность единства мышления Востока и Запада.

“Таким образом, Аида Имангулиева, не ограничиваясь исследованием трудов видных личностей, и сама выдвигала крайне важные идеи в свете решения проблемы Востока и Запада. В результате ее исследований определилась сохраняющая свою актуальность во все времена истина — культурные ценности Запада могут прижиться и развиваться на отечественной ниве лишь в случае, если будут изучены согласно традициям Востока и национальному характеру. В многочисленных научных произведениях ученого изучается синтез культурных традиций Запада и Востока, развитие творческого стиля и становление новых художественных течений, что создает почву для изучения в этом аспекте не только арабской, но и всей литературы Востока и имеет методологическое значение», - сказала Бахшалиева.

Она добавила, что появление идеи межцивилизационного диалога в политической, экономической и культурологической плоскостях на самом деле являлось результатом поисков в научном философском и литературно-художественном творчестве. Эта проблема, еще в конце ХХ века, была поднята в плоскости художественного творчества рядом писателей-мыслителей. Аида Имангулиева, учитывая акутальность общественно-политического значения именно этих литературно-художественных процессов в конце ХХ века, сделала эту проблему одним из важных направлений школы востоковедения Азербайджана.

Заведующий отделом арабской филологии Института востоковедения, профессор, доктор наук по философии Вилаят Джафаров, выступив с научным докладом «Видный ученый-востоковед, профессор Аида Имангулиева об Иракской литературе» сообщил, что из известных представителей интеллигенции, сыгравших выдающуюся роль в расширении связей между Азербайджаном и Ираком в 70-х годах прошлого столетия, первым является академик Гамид Араслы, а вторым – профессор Аида Имангулиева.

По его словам, под началом Аиды Имангулиевой в 1983 году в издательстве «Язычы» на кириллице вышла из печати книга «В поисках счастливых дней», посвященная образцам иракской литературы. В ней собраны стихи и рассказы более чем 20 иракских поэтов и писателей прошлого столетия. Он отметил, что эта книга – еще один вклад в в сохранение светлой памяти Аиды Имангулиевой.

Выступая с научным докладом на тему «Первый азербайджанский исследователь арабской эмигрантской литературы», старший научный сотрудник Института востоковедения, доктор философии по филологии Фатма Меджидова сказала, что Институтом востоковедения НАНА, основа которого заложена в середине ХХ века, руководили ученые, каждое произведение которых было новым словом, новым вкладом, блестящие личности с особым почерком в науке.

По ее словам, видный ученый-востоковед, большой научный организатор, первая женщина – доктор филологических наук по арабистике в Азербайджане, профессор Аида Имангулиева была именно из таких ученых.

«Аида Имангулиева - первый азербайджанский ученый, системно исследовавший литературные связи и проблемы взаимовлияния Востока и Запада. Изучая взаимное влияние и связи культур Востока и Запада, ученый брала за основу общечеловеческие ценности обеих литератур, ссылалась на факторы, обуславливающие культурный прогресс.

В многочисленных научных произведениях ученого исследуется синтез образцов культурных традиций Запада и Востока, развитие творческого стиля и становление нового художественного стиля, что создает почву для изучения в этом аспекте не только арабской, но и всей новой литературы Востока», - сказала Меджидова.

Она сообщила, что в Институте востоковедения подрастает новое поколение, готовое достойно продолжить традиции и начинания, преемники школы Аиды Имангулиевой.

По словам докладчика, проведение конкурсов, имеющих целью глубокое изучение и продолжение богатого научного наследия ученого, означает сотворение «Школы Аиды Имангулиевой» в востоковедении Азербайджана.

“Мы не ошибемся, если скажем, что профессор Аида Имангулиева стала первым системным исследователем арабской эмигрантской литературы в бывшем советском пространстве», - отметила Меджидова.

Мероприятие продолжилось научными докладами, посвященными творчеству Аиды Имангулиевой, докторов философии по филологии Рухангиз Джумшудлу, Махира Гамидова, Хураман Алиевой и докторанта Шахлы Гасановой.

На мероприятии также состоялась презентация второго издания книги «В поисках счастливых дней».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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