Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Грузии (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял премьер-министра Грузии Георгия Гахарию, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Приветствуя премьер-министра Георгия Гахарию, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый господин премьер-министр. Сердечно приветствую вас в Азербайджане. Добро пожаловать в нашу страну.

Прежде всего, еще раз от всей души поздравляю вас с избранием на пост премьер-министра, желаю вам успехов. Вы неоднократно бывали в Азербайджане. С чувством глубокого удовлетворения вспоминаю проведенные с вами встречи. На сей раз вы совершаете визит в Азербайджан как премьер-министр братской страны, это ваш первый зарубежный визит в этом качестве, что очень радует нас. Свой первый визит вы совершили в Азербайджан, и это еще раз говорит о том, что Азербайджан является одним из очень важных и самых близких партнеров для Грузии. Для нас Грузия также является самым близким партнером и одной из самых близких стран. Объединяющие нас общая история, общее географическое пространство – прекрасная основа для развития связей. В период независимости наши связи успешно развивались, и сегодня они охватывают многие сферы. В международных организациях мы поддерживаем территориальную целостность друг друга и успешно сотрудничаем в рамках этих организаций.

Рад, что в экономической сфере достигнуты прекрасные результаты. Азербайджан занимает одно из первых мест среди стран, вкладывающих инвестиции в экономику Грузии. Осуществляемые нами совместно нефтегазовые и транспортные проекты вышли за рамки двустороннего формата и представляют глобальное значение. Конечно, особый смысл имеют контакты между людьми. Азербайджанцы, проживающие в Грузии, и грузины, проживающие в Азербайджане, являются важнейшим фактором в развитии этих связей. Еще раз приветствую вас и говорю "Добро пожаловать!".

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сказал:

- Господин Президент, благодарю за теплый и радушный прием. Для меня большая честь совершить свой первый зарубежный визит именно в Азербайджан. Мы неслучайно совершили первый визит в Азербайджан. Мы приняли такое решение для того, чтобы доказать друзьям и врагам, что между Азербайджаном и Грузией нет и не может быть никаких неразрешенных вопросов.

Я помню наши встречи с Вами, мы откровенно беседовали по всем вопросам. Для меня это было большим опытом. Как Вы отметили, Азербайджан и Грузия являются самыми близкими друг другу дружественными и братскими странами. Действительно, наши сотрудничество и партнерство вышли за региональные рамки и поднялись на международную плоскость, в частности, в вопросах экономики, транспорта и торговли. Грузия и Азербайджан всегда поддерживают друг друга в международном формате. Выражаю Вам признательность за поддержку в очень важном для нас вопросе – территориальной целостности Грузии.

Конечно, очень существенны и важны также теплые, дружеские отношения между нашими гражданами. Связи между двумя народами – это культурные связи, уходящие вглубь веков. Отношения между нашими народами имеют большую историю.

Уверен, что мой нынешний визит, сегодняшние встречи будут весьма плодотворными, они еще раз продемонстрируют друзьям и врагам, что связи между Грузией и Азербайджаном всегда являются дружескими. Между ними нет неразрешенных вопросов, и они всегда могут найти выход из любой проблемы.

Еще раз благодарю Вас за радушный прием.

Затем состоялся рабочий обед Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Георгия Гахарии.

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