«Большое видится на расстоянье...» (к 80-летию со дня рождения профессора Аиды Имангулиевой)

БАКУ /Trend/ - Отмечая юбилейную дату – 80 лет со дня рождения Аиды Насир кызы Имангулиевой, стараешься мысленным взором охватить ее богатый событиями жизненный путь, ее признанные достижения на научном поприще. Выдающийся ученый-востоковед, доктор филологических наук, профессор, организатор науки, общественный деятель, директор Института востоковедения Академии наук Азербайджана, вдумчивый и строгий наставник молодых ученых – таков далеко не полный перечень важных характеристик, которые приходят на ум в эти дни, когда вспоминаешь Аиду Имангулиеву.

Главным делом ее жизни было изучение литератур Востока. Ключевой проблемой в научном творчестве Аиды Имангулиевой, в котором тесно переплетались историко- и теоретико-литературный подходы, стало изучение взаимосвязей литератур Востока и Запада. По прошествии времени становится всё более очевидной значимость решений, сформулированных ученым в ее монографиях «Михаил Нуайме и Ассоциация пера», «Джебран Халиль Джебран», «Корифеи новоарабской литературы (к проблеме взаимосвязи литератур Востока и Запада начала ХХ века)» и многочисленных статьях. В современных условиях предложенные ранее решения зачастую наполняются новым содержанием, а бывшие ранее менее заметными, как бы частные, наблюдения азербайджанской исследовательницы приобретают острую актуальность и открывают новые перспективные направления исследований. Важные историко- и теоретико-литературные выводы углубляются и становятся еще более значительными в контексте историософских и культурологических размышлений Аиды Имангулиевой: «‹...›Основа исторического движения общества – совершенствование личности, которое и ведет к улучшению нравов самого общества и управления им. Прежде всего необходимо свободное развитие отдельной личности, не угнетенной ни расовыми, ни национальными, ни религиозными предрассудками».

Тема литературных отношений Востока и Запада является стержнем научных разысканий Аиды Имангулиевой, в которых она добилась наиболее значительных результатов. Ее подход к этой тематике определялся магистральным направлением мировой науки, в лоне которой формировался облик азербайджанского исследователя. В теоретических построениях Аиды Имангулиевой значительное место было уделено преодолению европоцентризма, прочно укоренившемуся в европейском сравнительном литературоведении (компаративистике) с самого его зарождения. Понятие «влияние», «воздействие» одной литературы на другую (применительно к литературным отношениям Запада и Востока это зачастую означало «влияние» более «развитой» европейской литературы на восточную) было вытеснено представлением о «взаимосвязях», «взаимодействии» литератур различных регионов. В таком понимании взаимодействия литератур Востока и Запада Аиде Имангулиевой, по ее собственным словам, видится основная цель ее исследований: «выявление и осмысление закономерностей, характеризующих процесс рецепции опыта инонациональной литературы литературой воспринимающей».

Передовые теоретические построения мирового литературоведения были восприняты в годы становления Аиды Имангулиевой как ученого и затем творчески претворены и развиты в ее собственных работах. По самому характеру поставленных конкретных вопросов основное внимание в трудах А.Н. Имангулиевой было обращено на связи Востока с Западом, хотя проблематика возможных исследований и в противоположном направлении – с Запада на Восток – у нее также определяется достаточно четко. Профессор Аида Имангулиева солидаризируется с теми учеными, которые ясно осознают, что в отношениях Восток – Запад только при равноценном и одновременном внимании к обоим членам данной оппозиции возможно получить адекватное представление о мировом литературном процессе в ту или иную эпоху.

В своих трудах азербайджанский ученый исходит из того, что взаимодействие мировых литератур имеет давнюю историю и может совершаться «как внутри одного региона, так и между регионами». В этой связи Аида Имангулиева говорит, например, о том, что литературные связи арабского мира с Западом начинаются в Средние века. Однако главное место в ее исследованиях занимает взаимодействие Восток – Запад в XIX – начале ХХ века. В Европе «восточные литературные традиции сыграли определенную роль в становлении западного романтического мировосприятия»: «Поэты “озерной школы” были среди первооткрывателей в английской литературе богатейшего мира восточной, в частности, арабской культуры, в которой они находили глубокое созвучие своим эстетическим исканиям», – пишет Аида Имангулиева. На Востоке же «культурная связь арабских стран, в частности, Египта, Сирии и Ливана с Западом особенно интенсивно развивалась с начала ХХ века». В этот период была велика роль таких авторов, как Д.Х. Джебран, А. ар-Рейхани и М. Нуайме, которые «в своем многогранном художественном творчестве восприняли и трансформировали достижения европейской и американской литератур, органически синтезировали их ценности с лучшими национальными художественными традициями». Прослеживая творческий путь выдающихся представителей арабской литературы начала ХХ в., Аида Имангулиева в своих трудах уделяет большое внимание рецепции в их творчестве опыта английских и американских романтиков, русских писателей-реалистов. Свои наблюдения исследователь сопровождает следующей важной ремаркой: «Сиро-американская школа» – «пример неординарной ситуации – в зоне ее контакта оказались одновременно три разные традиции: “озерной школы”, американского трансцендентализма и критического реализма русской литературы». И далее Аида Имангулиева уточняет признаки «неординарности», едва ли не важнейшим из которых является «несинхронность трех означенных явлений», говоря иными словами, их принадлежность к разным стадиально-типологическим срезам в истории мировой литературы. В этой связи Аида Имангулиева делает в своей монографии важные замечания относительно взаимодействия арабской и западных литератур на протяжении длительного времени. На этом же основании строится и один из главных выводов исследовательницы. Благодаря деятельности своих выдающихся представителей, «арабская литература в начале ХХ в. смогла преодолеть былую замкнутость в рамках региональной общности и активно включиться в мировой литературный процесс», стать неотъемлемой частью мирового литературного процесса, перейдя при этом «на другой, стадиально более продвинутый уровень развития».

Подобная постановка вопроса вплотную подводит исследовательницу к фронтальному анализу таких важных и перспективны в научном плане теоретических проблем, как: неравномерность литературного развития в различных регионах мира в разные исторические эпохи, ускоренное развитие ряда литератур Востока в XIX – XX вв., синхронизация мирового литературного процесса в ХХ в. и многим другим. Остается только строить предположения о том, как много могла бы еще сделать профессор Аида Имангулиева на этом перспективном направлении литературоведения... Но и сделанного исследователем, конечно же, вполне достаточно для того, чтобы научное сообщество с благодарностью отмечало ее неоценимый вклад в изучение литератур Востока.

«Большое видится на расстоянье...» – слова Сергея Есенина вспоминаются в эти юбилейные дни.

Александр Борисович Куделин

Академик РАН, научный руководитель Института мировой литературы РАН

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