Сотрудничество Азербайджана с Китаем важно для региона - депутат

10 октября 2019 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем стремительно развивается, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), член азербайджано-китайской межпарламентской рабочей группы Эльданиз Салимов.

Депутат напомнил, что основа развития азербайджано-китайских связей была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым в 1998 году на конференции "TRACECA - восстановление исторического Шелкового пути" с участием 13 международных организаций и 32 государственных делегаций.

Член рабочей группы отметил, что развитие двустороннего сотрудничества углубили экономические отношения между странами: "Китай стал вкладывать инвестиции в Азербайджан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев держит под пристальным вниманием дальнейшее развитие азербайджано-китайских отношений".

Депутат считает, что инициатива "Один пояс, один путь" служит созданию новых возможностей в транспорте, развитию торговли, туризма, отношений между народами, установлению стабильности, безопасности и мира в Евразийском пространстве: "Сотрудничество в сфере безопасности между Азербайджаном и Китаем сыграет большую роль для региона. Страны, расположенные вдоль транспортного коридора Восток-Запад и Север-Юг, смогут транспортировать грузы, используя территорию Азербайджана. Эта дорога является транспортным коридором, соединяющим Азию и Европу".

Депутат Милли Меджлиса добавил, что Азербайджан - один из главных партнеров сотрудничества в Евразийском пространстве.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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