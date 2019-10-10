Замглавы МИД Беларуси посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Спикер нижней палаты парламента Беларуси Владимир Андрейченко и заместитель министра иностранных дел страны Андрей Дапкюнас посетят Азербайджан в конце октября.

Об этом сообщили в четверг Trend в посольстве Беларуси в Баку.

Как отметили в посольстве, целью визита является участие в XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который пройдет в Баку.

«На саммите белорусскую делегацию возглавит спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко. В делегацию также войдут заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас и другие официальные лица», - сказали в посольстве.

Отметим, что 25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения и Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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