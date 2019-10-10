Али Ахмедов: Пока не урегулирован конфликт, основной объединяющей идеей должно быть «Карабах – это Азербайджан!» (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - До тех пор, пока не урегулирован нагорно-карабахский конфликт, основной объединяющей идеей в азербайджанском обществе должна быть идея «Карабах – это Азербайджан!».

Об этом на «круглом столе» на тему «Карабах – это Азербайджан!». Перспективы урегулирования конфликта» сказал вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в четверг Trend

По его словам, заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак» на Международном дискуссионном клубе «Валдай» поднялось до уровня формирования национальной идеи в стране.

Вице-премьер отметил, что, озвучив это обращение в Сочи, глава государства направил очень серьезные месседжи многим: «Первый адрес - это общество и руководство Армении, второй – международные организации, которые взяли на себя посредническую миссию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Третий получатель этого месседжа – это азербайджанское общество. Суть донесенного до азербайджанского общества месседжа в повышении национального духа, и в то же время он нацелен на формирование идеи, обеспечивающей единство всего общества».

Ахмедов подчеркнул, что стороны, участвующие в текущем переговорном процессе по урегулированию конфликта, известны: «Одна из них Армения. Наличие конструктивной позиции Армении является одним из важных условий нормального проведения переговорного процесса. Если Армения продолжит демонстрировать деструктивную позицию, то международные организации, посредники должны серьезно изменить свои позиции по переговорному процессу».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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