Выступление Президента Ильхама Алиева на «Валдае» - это политическая победа, как и военный успех в апрельских боях 2016 года (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Выступление Президента Ильхама Алиева на «Валдае» - это политическая победа, как и военный успех в апрельских боях 2016 года

Об этом на «круглом столе» на тему «Карабах – это Азербайджан!». Перспективы урегулирования конфликта» сказал председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж, сообщает в четверг Trend.

Орудж добавил, что выступление Президента Ильхама Алиева на XVI ежегодном собрании Международного дискуссионного клуба «Валдай» было донесено до тех, кому оно предназначалось.

Он сказал, что после этого выступления главы государства весомого ответа не поступило. Армянское общество не готово настолько, чтобы ответить на это выступление. Его влияние оказалось настолько сильным, что это даже признала армянская пресса».

Глава Центра подчеркнул важность организации азербайджанского общества в этом направлении: «Я ожидал, что после этого выступления Президента Азербайджана азербайджанцы, проживающие в России, предпримут шаги в этом направлении. Это необходимо было сделать. Многие политики откликнулись на наш призыв. Вокруг этого движения можно сплотить и представителей других народов. В отличие от 1990 года, большая часть россиян поддерживают эту нашу идею. Отношения между Арменией и Россией никогда не были столь плохими, как сейчас. И, наоборот, за последние 100 лет связи Азербайджана и России не были так хороши, как сегодня».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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