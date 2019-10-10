Президент Ильхам Алиев принял федерального министра Австрии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с федеральным министром транспорта, инноваций и технологий Австрии Андреасом Райхардтом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Приветствуя членов делегации, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Очень рад вновь видеть вас. Помню нашу встречу в Вене, которая была очень плодотворной и многообещающей. Надеюсь, что ваш визит в Азербайджан будет успешным, мы продолжим наше тесное сотрудничество. Помню встречу с господином Президентом, премьер-министром. Как вы знаете, это была очень искренняя и теплая встреча. Думаю, что это был важный личный контакт. Мы вновь отметили важное значение, придаваемое сотрудничеству между нашими странами, и готовность расширять партнерство.

Как известно и вам, многие компании вашей страны являются нашими партнерами в различных сферах. Как я сказал премьер-министру, они играют важную роль в строительных проектах в Азербайджане. Они очень креативны в плане нового архитектурного стиля, а также в инфраструктурной области. Также рад, что в настоящее время мы вступили в активную фазу сотрудничества в транспортном секторе, за который отвечаете вы, и в настоящее время реализуются наши планы по соединению Европы с Азией. В этом направлении мы добились хороших результатов, хорошего прогресса. Функционирует коридор Восток-Запад. Мы принимаем грузы из Китая, Центральной Азии, и вся проводимая вами здесь, в Азербайджане, работа, связанная с инфраструктурой, в настоящее время служит экономическому партнерству и единству.

Как вы знаете, Азербайджан вложил в транспортный сектор крупные инвестиции. Шесть международных аэропортов, современная железнодорожная система, новые магистральные дороги, крупнейший морской порт в Каспийском море, конечно же, железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс, транспортный коридор Север-Юг, также в этом году мы уже начали принимать грузы, транспортируемые с Севера на Запад. Таким образом, сейчас речь идет о коридоре Север-Запад. Азербайджан играет очень важную роль в этом проекте, так как мы участвуем в коридорах Север-Юг и Восток-Запад. Транспортный сектор превращается в одну из движущих сил будущего экономического развития. Знаю, что наша железнодорожная структура наладила хорошие контакты с австрийскими коллегами. Это очень обнадеживающие шаги. Уверен, что в ходе вашего визита в Азербайджан все эти вопросы будут подробно обсуждаться и мы определим предстоящие новые шаги. Еще раз добро пожаловать.

Федеральный министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Андреас Райхардт сказал:

- Господин Президент, благодарю Вас за дружеские слова. В последний раз мы встречались в Вене. В то время я был заместителем министра, сейчас - министр, однако темы не изменились. Мы все еще стараемся сблизить наши экономические сектора и развивать совместные проекты. Как мы уже обсуждали в прошлый раз в Вене, наша цель заключается в том, чтобы развивать конкретные идеи, связанные с некоторыми проектами, и привлечь в Азербайджан всемирно известные технологические компании Австрии. Позже мы хотим представить Вам некоторые конкретные идеи. Здесь присутствует наша небольшая, но обладающая высокой конкурентоспособностью бизнес-делегация. Сегодня и завтра мы проведем двусторонние встречи.

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