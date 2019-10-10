Участники 4-го Евразийского литературного фестиваля “LiFFt” выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Олжас Сулейменов, Радомир Андрич и другие участники фестиваля "LiFFt" направили письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Многоуважаемый господин Президент.

Мы, писатели-участники 4-го Евразийского литературного фестиваля фестивалей ЛиФФт, 2 октября в рамках конкурса "Здравствуй, Азербайджан!" посетили город Сумгайыт. Мы потрясены красотой города и гостеприимством сумгайытцев.

Нас встретил и сопровождал глава исполнительной власти. Мы были в замечательном Центре Гейдара Алиева, в доме поэзии и на бульваре, который считаем настоящим чудом. Мы узнали, что вся красота создана благодаря Вам. Город буквально утопает в цветах.

Мы хотим искренне поблагодарить в Вашем лице Сумгайыт и весь Азербайджан.

Думаем, впечатление об этом городе никогда не забудется и мы будем отражать это в будущих произведениях.

С уважением,

Олжас Сулейменов

народный писатель, герой труда Казахстана. Кавалер многочисленных орденов и медалей советского периода, в том числе Ордена искусств и литературы (Франция), ордена Князя Ярослава Мудрого V степени (Украина), Ордена Дружбы (Россия), Ордена "Слава" (Азербайджан), лауреат Международной премии Турции "За вклад в тюркский мир".

Радомир Андрич

председатель Союза писателей Сербии. Лауреат влиятельных европейских и сербских премий, таких как Золотой Орфей, Никита Станеку, Лукиан Блага, "Золотая ручка", Эминеску.

Евгений Попов

секретарь Союза писателей Москвы, основатель и вице-президент Русского ПЕН-центра, ассоциированный член Шведского ПЕН-центра. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Лауреат знатной российской премии "Большая книга". Отмечен премией Союза писателей Москвы "Венец", памятным знаком венгерского Министерства культуры "Pro cultura Hungaria", премией "Триумф".

Александр Селимович

почетный посол культуры ЮНЕСКО. Член Пен-Америки, Академии американских поэтов, почетный член Союза писателей и художников Боливии, член Координационного комитета демократической партии Делавара и кандидат в депутаты от графства Нью-Кастл.

Марин Кадиев

председатель Союза независимых болгарских писателей. Член Болгарской академии наук и искусств.

Лео Бутнару

председатель Кишиневского филиала Союза писателей Румынии. Член-основатель ПЕН-центра Молдовы.

Награжден государственными наградами Республики Молдова и Румынии, лауреат премии Союза писателей Румынии за поэзию, национальной премии Республики Молдова.

Вади Урмас

лауреат ежегодной театральной премии эстонского культурного фонда в 2010 году, лауреат престижной премии Friedebert Tugias Short Story Award в 2011 и 2017 годах. В 2012 году его роман Tagasi Eestisse (возвращение в Эстонию) был упомянут как один из важных романов года.

Марсель Салимов

кавалер Ордена Дружбы. Заслуженный работник культуры Башкирии, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Лауреат премии Союза журналистов России. Лауреат Международной литературной премии имени Сергея Михалкова, премии "Золотой теленок" "Литературной газеты" ("Клуба 12 стульев").

Хадаа Сендо

основатель Всемирного поэтического альманаха в Монголии. Лауреат литературных премии "Поэт премии тысячелетия", Всемирной поэтической премии за достижения вершин в поэзии, премии Мэтью Арнольда (2018); Всемирного союза писателей (2019); "Мировая икона мира" (2019) и Современной литературной премии возрождения.

Виктор Клыков

создатель и президент литературного клуба "Поэзия Австрии". Член Международной ассоциации писателей и публицистов АРIА (Лондон). Член австрийского Центра международного ПЕН-куба. Награжден медалью им. А.С.Грибоедова, серебряной медалью Давида Бурлюка, орденом В.В.Маяковского, и другие.

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