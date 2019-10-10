Посол: Туркменистан и Азербайджан реализуют крупные проекты в различных сферах

БАКУ/Trend/- Туркменистан и Азербайджан реализуют крупные проекты в различных сферах

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал посол Туркменистана в Баку Мекан Ишанкулиев на торжественном приеме в честь Дня независимости Туркменистана.

«Продолжается процесс комплексного расширения и упрочнения отношений Туркменистана с братским Азербайджаном. Общая история и многовековые узы братства связывают Туркменистан с Азербайджаном. Общность взглядов, географическое положение, исторические и духовные связи сделали туркменский и азербайджанские народы близкими»,- сказал он.

Посол добавил, что динамично развиваются торгово-экономические связи между двумя странами.

«Туркменистан и Азербайджан, располагая огромным потенциалом, реализуют крупные проекты в различных, в том числе топливно-энергетической и транспортно-транзитной сферах, имеющие региональное и международное значение», - сказал Ишанкулиев.

Далее, он отметил, что Туркменистан и Азербайджан ведут открытый и заинтересованный диалог.

«По всем вопросам двусторонних отношений наши страны находят конструктивные решения, в духе равноправия, взаимного уважения и доверия»,- сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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